Ator Bruno Bevan será o príncipe do tradicional Baile das Flores 2022 na Assembleia Paraense

É LACRE!

15 anos

Ana Schmid ganhou linda festa de 15 anos em Tailândia. Foi um presente inesquecível dos pais Valmir Schmid e Cleinaan Mara Souza Medrado. (Ubirajara Bacelar)

MUITOS LIKES

Príncipe

O ator Bruno Bevan será o príncipe do tradicional Baile das Flores 2022 que acontece no próximo dia 27 de maio, na Assembléia Paraense, em Belém. Ele virá acompanhado da empresária cultural Silvia Veiga.

Casamento

Karol e Edgard Contente casaram em belíssima cerimônia na capital paraense. O Wedding Planer foi da Tulle Assessoria de Eventos (Grazi Calliman)

Beleza

A advogada Shanti Devi representa o Pará no Miss Grand Brasil, um dos principais concursos de beleza do País, que será realizado dia 28 de julho em Brasília (DF). (Alle Peixoto)

Milionário

A Revista Exame destacou, na semana passada, a trajetória de sucesso do jovem empresário paraense Douglas Ferreira, de 26 anos. (Reprodução/Instagram)

Feira Internacional

A empresária Paula Souza vai participar da Natural Tech, maior feira de produtos naturais da América Latina, que acontece entre os dias 8 e 11 de junho, em São Paulo. (Divulgação)

Novela

O ator paraense Tiago Homci gravou participação especial na nova novela das 19h da TV Globo " Cara e Coragem" . Na foto, ele com parte do elenco da novela. (Divulgação)

Ginecologia

A Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia (APGO), presidida pela médica ginecologista e obstetra, Dra. Valéria Pontes (foto), realizará nos dias 10 e 11 de junho, no auditório do Belém Hall, o XXIV Congresso Paraense de Ginecologia e Obstetrícia, que contará com a participação de renomados especialistas do Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba.

Coleção

A designer paraense Helena Bezerra Mergulhão lançou a coleção “ Capsula Flor do Sol” composta por trinta peças, englobando vestuário, acessórios de moda e joias.Nos acessórios de moda e vestuário foi usada a técnica de crochê para confeccionar os girassóis. As joias foram fabricadas no metal prata , pedras de jaspe e esmaltação feita aqui no Estado.

Livro

“Pulp à Brasiliana", lançamento do escritor Yvis Tomazini, se passa no norte do Brasil. É uma envolvente história que segue a viagem inusitada de uma renomada escritora e um vigarista misterioso, envolvido com o narcotráfico.

Para descrever as cenas, o autor viajou até Laranjal do Jari, na divisa dos estados do Pará e Amapá. Yvis também está produzindo um documentário sobre a região.

Música

Um encontro de ritmos do Norte faz girar a Ciranda Celestial do Bando Mastodontes no show de lançamento do disco, que será neste sábado, 21, na Casa Samba, em Belém. Repleto de batuque, teatro, poesia e folia, a big band prepara uma performance para fazer o público ferver. Como convidados especiais, a manada recebe o Baile do Mestre Cupijó, DJs Luska, Jack Sainha, Nat Esquema e Bambata Brothers. Os ingressos estão à venda.

Teatro

Os Encantados do Sossego propõem uma viagem ao imaginário das lendas e mitos amazônicos, oriundos do testemunhos coletados em pesquisa de campo, através de uma encenação teatral na qual a troca será o maior instrumento. Dias 20,21 e 22/5 as 20h no Teatro Waldemar Henrique - Belem.