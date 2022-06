Ator Bruno Bevan foi o príncipe das debutantes no Baile das Flores, em Belém

É LACRE!

Sucesso

Uma tradição de mais de 100 anos, o Baile das Flores, foi um sucesso na Assembléia Paraense, na semana passada, em Belém. Na foto, a diretoria do clube com as debutantes. (Christian Emanoel)

MUITOS LIKES

15 anos

Isabela Noleto Nobre esbanjou simpatia durante o Baile das Flores 2022 na AP. Ela foi uma das lindas debutantes da noite. (Christian Emanoel)

Valsa

Giulia Bolini Brazão dançou a tradicional valsa dos 15 anos com o príncipe do baile, o ator Bruno Bevan, no Baile das Flores, em Belém. (Christian Emanoel)

Tradição

A empresária cultural paraense Silvia Veiga, radicada no Rio de Janeiro, e o ator Bruno Bevan, no Baile das Flores 2022. (Christian Emanoel)

Simpatia

A coreógrafa do Baile das Flores, a professora de dança Ana Unger e o ator Bruno Bevan, no salão nobre da Assembléia Paraense. (Christian Emanoel)

Felicidade

Fabrício Coutinho Gaby e a filha Maria Eduarda Tuma Gaby são só felicidade durante a tradicional valsa no Baile das Flores. (Divulgação)

Badalação

O cantor Matheus Fernandes foi quem fez o show no Baile das Flores 2022. Antes de subir ao palco, ele recebeu o ator Bruno Bevan no camarim. (Christian Emanoel)

Sustentabilidade

Cooperativas de catadores de materiais recicláveis do Pará têm até o dia 29 de julho para se inscreverem para atuar nas unidades do Banco da Amazônia (BASA). A instituição abriu um edital para selecionar cooperativas que façam a coleta e destinação dos resíduos sólidos secos gerados no banco - papel, papelão, plásticos, metais, vidros e madeira.

Teatro

O Amazônia Encena na Rua sai de sua casa, em Porto Velho, Rondônia, pela primeira vez, e chega ao Pará no mês de junho. Em Belém haverá uma vasta programação, entre os dias 5 e 12 de junho, com apresentações no anfiteatro da Praça da República, em escolas e comunidades. Também haverá ações formativas, incluindo debates com a realização do IV Seminário Amazônico de Teatro de Rua.

Namorados

“Amor, surpreendente amor” é o tema da campanha de Namorados, do Castanheira Shopping. A ação presenteará todos os clientes participantes com um par de travesseiros divertidos. Inspirados nas figurinhas que viralizaram nas redes sociais e estão nos famosos bentô cakes, os travesseiros da campanha prometem turbinar o presente do Dia dos Namorados.

Nutrição

Recém chegada de mais uma edição do Arnold Conference, um dos maiores eventos de nutrição e esporte da América Latina, a nutricionista paraense Jamile Khaled participa de mais uma qualificação. Promovido pela Associação Portuguesa de Nutrição, o XXI Congresso de Nutrição e Alimentação ocorre em Lisboa e tem como tema a “Ciência na Base da Ação”.

Círio Solidário

O Círio Solidário já arrecadou 8 mil cestas básicas que foram doadas para entidades carentes, creches, asilos, abrigos e comunidades pertencentes às paróquias da Arquidiocese de Belém, beneficiando mais de 32 mil pessoas. A próxima ação será neste sábado, dia 4 de junho, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, com oferta de vários serviços gratuitamente, como emissão de certidões e identidade.