Arte, Troféu Romulo Maiorana, novo videocast, empreendimento paraense e muito mais na coluna

Galeria

Nesta quinta-feira, dia 16, Belém vai ganhar um novo espaço cultural, a Galeria de Arte Rose Maiorana, que será fundada pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal. A Galeria de Arte Rose Maiorana fica na travessa Perebebuí, 2195. Os convidados da inauguração vão conhecer de perto a nova exposição de pinturas da artista.

Troféu

Acontece hoje (16) a cerimônia da maior premiação esportiva do Pará, o Troféu Romulo Maiorana. Será no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, a partir das 19h. Os vencedores da 30ª edição do TRM são considerados os melhores atletas do Estado em várias categorias. O evento será transmitido ao vivo pela site : ge.globo.com/pa

Prêmio

O DJ Zek Picoteiro, que atualmente mora em Alter do Chão, recebeu o Prêmio Megafone de Ativismo 2024 (categoria música ou videoclipe), com a música “Brasil do Cocar Remix”, produzida em parceria com Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Célia Xakriabá e Txai Suruí. O single está disponível nas plataformas de áudio e é um sucesso!

Indústria

A Vale confirmou presença na XVI Feira da Indústria, que acontece no Hangar de 22 a 25 de maio. No estande da mineradora, o público vai conhecer os investimentos sociais e culturais da empresa, as principais ações de descarbonização e de proteção da Floresta Amazônia, além de iniciativas voltadas para o fortalecimento da bioeconomia do Estado.

Saúde

Em homenagem ao Mês da Conscientização das Cefaleias, o neurologista Antônio de Matos, a fisioterapeuta Maiana Pinheiro e a psicoterapeuta Eliz Aneth promoverão o Maio Bordô, um evento com abordagens atuais nas cefaleias para profissionais da saúde. O evento será na próxima terça-feira, dia 21, no auditório da Unique by Amaral Costa.

Arte

A artista plástica Rose Maiorana inaugura hoje a própria Galeria de Arte, no bairro do Marco, em Belém. Os convidados vão poder conferir a nova exposição de pinturas da artista.(Foto: Tarso Sarraf)





VideoCast



As jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima lançaram a terceira temporada do videocast Chá de Canela, que é transmitido pelas plataformas de O Liberal e as principais redes de streaming.(Foto: Filipe Bispo) As jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima lançaram a terceira temporada do videocast Chá de Canela, que é transmitido pelas plataformas de O Liberal e as principais redes de streaming.(Foto: Filipe Bispo)





Casamento

Jéssica Ghassan e Glauber Cavalcante se casaram na Igreja da Santíssima Trindade, em Belém. A festa foi na sede social da Assembleia Paraense. (Foto: CasalMarquesFotografia)





Wedding

Rosana Magno e Rafaela Lassance escolheram seus pets Tufitufi e Princi para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será no mês de junho em Belém.(Foto: Ubirajara Bacelar)





Aniversário

Os atores gêmeos Diego e Tiago Homci comemoraram aniversário com festa, ontem (15), em Belém. Eles também lançaram uma marca de roupas, com a primeira coleção. (Foto: Divulgação)





Gastronomia

O empresário Maurício Façanha abriu a segunda unidade do restaurante Ver o Açaí em Belém, na Avenida Romulo Maiorana, no Marco. Na foto, ele a esposa, Hely Façanha. (Foto: Divulgação)