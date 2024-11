Alok em Belém, Rayssa Cardoso no GNT e atriz paraense em filme no AXN

Teatro

A Federação Estadual de Teatro completa 36 anos hoje (21). A data será comemorada no Theatro da Paz, com a apresentação de cinco espetáculos: Amanajés (Icoaraci); Maria Negra (Marabá); Almas que Sangram (Parauapebas); O Segredo da Primavera (Castanhal) e O Noviço (Belém), a partir das 19h. A direção é de Fernando Rassy e Nil Nascimento.

Confraternizações

Fim de ano chegando e as famosas reuniões de amigos também. O empresário da área gastronômica, Caio Guimarães, dá uma dica: o rodízio italiano, pra quem quiser confraternizar sem gastar muito, vai continuar em seu restaurante especializado em pizzas e massas.

Natal das Luzes

A AP realizará, nesta sexta-feira 22, o Natal das Luzes, um dos eventos mais belos da agenda anual do clube. O ponto alto é a chegada do Papai Noel, sempre muito festejada pelas crianças e pelos adultos! A programação será no Deck 360º (Sede Campestre), a partir das 19h, com diversas atrações, como apresentação do Coral AP e Grupo Baleiros Badalados.

Aniversário

Dia 21/11, o Shopping Metrópole Ananindeua comemora sete anos de inauguração com um "Show de Aniversário" totalmente gratuito ao som da voz da cantora paraense Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual. A atração acontecerá a partir das 19h, na praça de alimentação do mall, piso L3.

Livro

Inspirado em casos que acompanhou ao longo da carreira, o Juiz Newton Carneiro Primo, titular da vara da Infância e Juventude de Ananindeua, lançou o livro Flor de Formosura. O romance acompanha Vitória, jovem inteligente e sonhadora que tem seu futuro brutalmente despedaçado ao sofrer um abuso dentro do próprio lar.

Casamento

(Foto: Yan Coimbra)

Monique Deprá e Felippe Sá se casaram em uma linda cerimônia na Igreja do Carmo. O Wedding Planner foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Moda

(Foto: Divulgação)

A modelo e oceanógrafa paraense Rayssa Cardoso é uma das participantes da série do GNT "Toda brasileira tem", produzida em parceria pela Renner e TV Globo. Na foto, ela com os apresentadores Laisa Silva e Dudu Bertolini.

Show

(Foto: Divulgação)

O DJ ALok promete um show histórico no sábado, dia 23 de novembro, no estacionamento do Mangueirão. A Áurea Tour terá convidados especiais em Belém.

Vitória

(Foto: Divulgação)

O advogado Savio Barreto foi eleito novo presidente da OAB/PA pelo triênio que vai de 2025 a 2027. A vice-presidente será a advogada Brenda Araújo.

Bodas de Safira

(Foto: Divulgação)

Giselle Monteiro e Erick Monteiro comemoram 16 anos de casados nesta quinta-feira (21). O casal curte o momento a dois em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Sucesso

(Foto: Mari Korman)

A atriz paraense Mony comemora o sucesso na série “Estranho Amor” no canal AXN. Ano que vem será lançado o filme cristão “Tempo de Acreditar” de Fábio Faria.

Conselheiro

(Foto: Divulgação)

O advogado Paulo André Nassar, especialista em Direito Previdenciário, foi eleito Conselheiro Seccional da OAB/Pará para o triênio 2025-2027. Ele integra a chapa "Renova OAB".