Alane é estrela internacional no videoclipe do cantor Bera, na Geórgia

Cop 30

O IFPA lançou a agenda de projetos e de divulgações científicas que serão executados pelo Instituto até a Conferência Mundial do Clima. O IFPA vai mostrar seu potencial transformador, com um foco na preservação da Amazônia, no debate sobre as emergências climáticas e no fortalecimento da educação para o desenvolvimento sustentável.

Show

No dia 14 de fevereiro, Kim Motta, o vocalista da Banda Catedral estará em Belém, comemorando 35 anos de carreira, com o show “Verão Romântico 2025”, um espetáculo intimista, somente com voz e violão. Será no Teatro Margarida Schiwazappa, no Centur, com participação especial de Evelyn. A noite será aberta por Kimz.

Prêmio

No ano em que Belém recebe a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), vai acontecer a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo. Entre as novidades está o aumento nos valores dos prêmios, agora entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. O lançamento oficial ocorrerá ainda no primeiro semestre.

Expansão

Jefferson Goldenberg está concluindo o novo centro de logística e estrutura de sua empresa que, depois de pronto, terá mais de 500m2. O investimento é para melhor atender aos grandes eventos paraenses, principalmente focando na COP 30.

Formação Profissional

A Unidade Integrada de Inclusão e Projetos da Fundação Parapaz abriu inscrições para o Curso de Formação e Cidadania- Habilitação em Auxiliar Administrativo. O objetivo é preparar mão de obra especializada para Cop30. O curso inicia no dia 10 de março e terá duração de dois meses. Inscrições gratuitas, mas com vagas limitadas. Informações no: 98986-0583

Internacional

O primeiro trabalho internacional da ex-BBB paraense Alane Dias foi um sucesso. Ela participou do clipe do cantor Bera, na Geórgia, Europa.

Batizado

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Seguindo a tradição católica da família, Nádia e Alexandre Amaral, batizaram a filha Marina, na Igreja da Sé, em Belém. Na foto, eles com o Padre Joaquim Bizerril.

Casamento

(Foto: Romulo Silva)

Vitor Vizeu e Sara de Queiróz Pereira se casaram em uma linda cerimônia na Igreja da Trindade, em Belém. A festa foi no Grand Mercure.

Mentoria

(Foto: Flavia Monteiro)

Bel Soares lançou a mentoria “Comunicação de Dentro Pra Fora" focada em destravar a comunicação sob a perspectiva da física quântica. Inscrições no instagram @eusoubelsoares

Formatura

(Foto: Divulgação)

Lasmym Lima é a mais nova Bacharel em Direito de Belém. A festa de formatura será somente no mês de abril, no Hangar. Lasmym é filha de Petrônio e Tânia Lima.

Humor

(Foto: Divulgação)

Os atores Diógenes Lima e Flávio Barra vão gravar o jornal humorístico "Barra News" no dia 10 de junho, ao vivo, no Teatro da Estação Gasômetro, em Belém.