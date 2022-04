Vitória emblemática do Leão sobre o velho freguês

Nervoso nos primeiros minutos, o Remo foi crescendo no jogo e transmitindo esperança à torcida. Emoção plena para um Baenão lotado. Quando parecia haver água na fervura, Vinícius defendeu pênalti. Rodolfo até fez 1 x 0 para o Cruzeiro, mas nos sete minutos seguintes o Remo virou o placar e estabeleceu 2 x 1, uma vitória emblemática, muito festejada.

Por que emblemática? Porque foi conquistada com bravura e competência. Uma vitória para dar moral nas rodadas seguintes da Série C e a vantagem do empate no jogo de volta, dia 11 de maio, em Belo Horizonte. Pelo menos por enquanto, o Cruzeiro segue freguês. E para o próximo sábado, certeza de Baenão lotadaço para Remo x São José/RS.

ABC x Paysandu, pela liderança da Série C

Se o Papão está levantando o astral na Série C, após a perda do título estadual, o ABC está no embalo de conquistas: em outubro o acesso à Série C, semana passada o título potiguar, além da estreia neste campeonato brasileiro com vitória sobre o Ferroviário (3 x 1) em Fortaleza. Time em estado de graça!

Assim, soprados por bons ventos, ABC e Paysandu se enfrentam hoje, 19:30, em Natal. O time paraense vira líder da competição se vencer, por qualquer placar. O time potiguar vira líder se vencer por dois gols de diferença. E se esse jogo vai medir a força do Paysandu nessa nova etapa da temporada, tanto pode terminar em água na fervura como em lenha na fogueira. Vejamos qual é o real poder de fogo do time bicolor, que já empolgou na goleada (5 x 0) sobre o Atlético Cearense.

BAIXINHAS

* Papão ainda sem Danrley. O atacante ainda está no tratamento clínico da lesão muscular. Depois, vai passar pela transição da recapacitação fìsica. Deve ficar fora de mais três jogos, pelo menos. João Paulo e Serginho também são desfalques hoje, sob cuidados médicos.

* Jefinho, que no Paysandu fracassou em 2020 (cinco jogos e nenhum gol na Série C), é arma ofensiva no ABC, onde tem sete gols em 21 jogos nesta temporada. Kelvin, também atacante, é a fera do time.

* Igor Morais, zagueiro de 23 anos que o Corinthians cedeu ao Remo bancando os salários, joga também de lateral direito. Em 10 jogos no campeonato paranaense ele fez três gols pelo Rio Branco, clube de onde veio o meia-atacante Ratinho, em 2008, e fez sucesso no Leão.

* Eleição da FPF. Após quatro meses de futricas, hoje, se não houver novo impedimento jurídico na onda de liminares, finalmente clubes e Ligas elegem o novo presidente da Federação, entre Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul. Local: Pará Clube. Início: 10 horas.

* Enquanto Remo e Paysandu contabilizam mais R$ 1,5 milhão, cada, do Banpará, por mais dois anos de name rights do Baenão e Curuzu, o Castanhal tenta elevar ao mesmo valor a cota de R$ 300 mil do patrocínio para a Série D oferecendo o name right do seu complexo esportivo.

* Assim, o presidente Helinho Júnior pretende construir arquibancadas e cabines no CT para jogos do Parazão 2023. O Modelão segue inapto e o Japiim forçado a continuar jogando a Série D em Bragança, mesmo agora sem punição. Sexta o Castanhal vai jogar no Ceará contra o Pacajus