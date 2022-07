Vinícius escapou por crédito e Fernandinho por um triz

Apesar da zoação de uns e ataques de outros nas redes sociais, Vinícius pode medir o crédito pelo saldo, depois de debitar na falha que resultou no gol de empate do Papão. Ficaram lições, mas Vinícius pode dizer que escapou pelo crédito. E Fernandinho, que só fez o gol de pênalti porque o goleiro deu rebote? Bom, Fernandinho pode dizer que escapou por um triz.

Fernandinho abusou do encenação e quase ganhou uma grande encrenca. Escapou sim, mas o episódio ficou na memória dos azulinos. O melhor que o atleta deve fazer é evitar cobrar pênaltis pelo Remo, ou bater sem encenação alguma. A lição se impõe!

O sujo e o mal lavado

É vergonhosa a troca de maus tratos entre Remo e Paysandu a cada Re-Pa no Baenão ou na Curuzu. Ambos recebem muito mal, por falta de estrutura adequada nos estádios e, pior, pela mentalidade medieval. A cada confronto, de um lado ou de outro da Almirante Barroso, o sujo fala do mal lavado.

Antes da reabertura do Mangueirão, só poderemos ter Re-Pa no Baenão e na Curuzu na segunda fase da Série C, considerando que a arena estadual estaria apta para eventual decisão da Série C ou para a Copa Verde, se houver Copa Verde! Para qualquer

hipótese, há tempo para cobranças e reflexões. Basta de incivilidade. Rivalidade não impede decência!

BAIXINHAS

* Pikachu muito presente nos noticiários do Paysandu, pela cobrança de R$ 40 milhões de indenização feita pelos investidores que se dizem lesados pelo clube na "compra" do atleta há uma década. E agora também pela perspectiva de comissão de formador na possibilidade de Pikachu ir do Fortaleza para o Shimizu do Japão, que se dispõe a pagar R$ 5,3 milhões da multa rescisória.

* Mesmo sem fazer gol há três jogos, o bicolor Marlon segue liderando a artilharia da Série C com sete gols. Cristiano (São José) tem seis. Alex Henrique (Aparecidense), Rafinha (Vitória) e Camilo (Mirassol) têm cinco, cada. Ao todo, Marlon tem 19 gols em 72 jogos pelo Paysandu.

* Danrley está em processo de volta gradativa. Nos oito jogos depois do afastamento por lesão, o atacante jogou de 15 a 45 minutos, sempre abaixo do seu potencial, enquanto não entra em forma.

* Leandro Carvalho esteve no Re-Pa, mas foi tão apagado que não pode dizer que estreou no Remo. Talvez domingo, contra o Atlético Cearense, pela volta à cidade onde viveu seus melhores dias, Fortaleza.

* Jogo Castanhal x Pacajus passou de sábado para domingo, 15h30. Vai ser na Curuzu. Seria no Modelão, mas o estádio da cidade modelo entrou em obras. O Japiim tentou a mudança para o Souza, mas o estádio da Tuna teve laudos vencidos esta semana. A Tuna joga mesmo no sábado, no interior do Maranhão, contra o Juventude Samas.