Vinícius, cinco anos de titularidade

Remo 1 x 0 Fortaleza, dia 14 de maio de 2017. Naquele jogo, Vinícius virou titular do Remo, ao barrar André Luis, e já passou dos 200 jogos pelo Leão Azul, recorde neste século. No último sábado, ele completou, portanto, cinco anos de titularidade.

Por lesão, Vinícius ficou fora de 13 jogos da Série B, ano passado. Desde o recomeço já são 31 jogos consecutivos, sem chance alguma para Yago Darub, Pazzeti e Zé Carlos, seus reservas. Mais relevante ainda é o fato de que Vinícius, 37 anos, se divide entre as obrigações de atlera e de vereador, e assim mesmo mantém-se em alta performance. O goleiro chegou a causar preocupação na torcida remista pela dupla jornada, mas já venceu todas as desconfianças.

Mikael, um volantão com recursos

É intrigante saber que Mikael, titularíssimo do Paysandu, estava sem espaço no Ypiranga/RS. Volantão, mas com recursos para construir jogadas, Mikael virou peça vital no time. É um carregador de piano que de vez em quando arrisca uma de pianista. Até gol já fez nesta Série C.

Combater, destruir, proteger são os verbos que retratam as melhores características do volantão Mikael, uma grata contratação do Paysandu nesta temporada. Mikael Gueterres Michel, gaúcho, 28 anos, tem 17 jogos e dois gols com a camisa bicolor.

BAIXINHAS

* Volta Redonda, adversário do Paysandu no domingo, conquistou todos os seus 10 pontos em casa. Nos dois jogos como visitante sofreu duas derrotas: 1 x 0 para o ABC e 3 x 1 para o São José. A única derrota foi na estreia, em Erechim: 2 x 0 para a Aparecidense.

* Com o meia Jean Patrick e o lateral Celsinho legalizados, Paulo Bonamigo fechou o leque de opções para o jogo de segunda-feira, contra o Ypiranga, devendo utilizá-los no segundo tempo. Ganhou também o volante Paulinho Curuá, que livrou-se de punição no STJD pela expulsão em Pelotas.

* Tuna em ação hoje à noite em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, contra o Pacajus. Castanhal só amanhã à tarde, em Bragança, contra o Juventude Samas/MA. O zagueiro Dedé vai reaparecer no Japiim.

* Como o empresário Leandro Rodrigues chegou ao Remo? Recebi essa pergunta e respondo a todos. Ele já trabalhou no futebol paraense como atleta do Paysandu e na comissão técnica do Bragantino. É amigo de um conselheiro do Remo. Isso tudo ajudou na avaliação mercadológica do clube azulino e nos contatos.

* Rogério Corrêa, técnico do Volta Redonda, fez oito jogos na zaga do Remo em 2009. Transferiu-se para o Paysandu e fez quatro jogos. Chegou a defender também o Independente de Tucuruí, onde "pendurou as chuteiras". Virou técnico em 2017 na Portuguesa/RJ.

* Em confronto direto, igualdade plena entre Remo e Ypiranga. Uma vitória de cada, dois empates, três gols marcados e três tomados por cada equipe.