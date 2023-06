Vilão e virada em dolorosa derrota do Papão

O goleiro Gabriel Bernard era destaque no jogo com ótimas defesas, mas, nas duas vezes em que o Papão esteve à frente no placar, ele virou vilão. Falhas grotescas em dois gols do Botafogo/PB, que ainda virou o placar para 3 x 2. Derrota dolorosa do Papão, que sentiu duas vezes o gostinho de entrar no G8, com atuação bem razoável, mas acabou ficando mesmo na 15ª posição. Hoje, o Papão torce contra o América, que joga em Maceió contra o CSA, para não ser superado na classificação

O resultado foi frustrante, mas o desempenho foi alentador. Valeu como confirmação de que o time está evoluindo. Sábado, na Curuzu, o reencontro do time com a torcida contra o Brusque.

Série C vai dando tendência de 28 pontos para classificação

O oitavo colocado desta Série C tem 14 pontos, que representam 46,6% de aproveitamento, em 10 das 19 rodadas. Esse percentural, ao final da fase, seria correspondente a 26,6 pontos. Dentro da prática convencional de arredondamento e um ponto a mais, o campeonato vai dando a tendência de 28 pontos para avanço à segunda fase.

A primeira projeção era de 30 pontos, com base na Série C de 2022, quando a Aparecidense classificou-se com 29 pontos, nos critérios de desempate. Na mesma base de referência, porém, cai para 28 no campeonato atual, que está muito achatado, com distância de apenas cinco pontos da Z4 para o G8. Essa tendência, no entanto, pode mudar. Vejamos!

BAIXINHAS

* Dados oficiais da CBF, divulgados somente ontem, registram 31.085 pagantes no jogo Remo x Figueirense. O Leão triplicou o recorde que já era seu no campeonato e isolou-se no topo do ranking por média, com 11.843 pagantes por jogo.

* Na segunda posição do ranking, o América de Natal tem 7.685. O Paysandu é o sétimo com 3.412. O Papão teve dois jogos com portões fechados. Nos três em que teve público vendeu um total de 10.233 ingressos.

* Não haverá reencontro Remo x Gerson Gusmão no domingo. O técnico, de polêmica passagem pelo Leão em 2022, não está mais no Floresta. Sérgio Soares vai estrear no comando do time cearense. Outro estreante será o meia Thiago Alagoano, ex-Brusque.

* Após o Re-Pa de 17 de julho, Remo e Paysandu só voltarão a jogar 12 dias depois, na Série C. O Leão em Recife contra o Náutico e o Papão em Belém contra o CSA. Toda a rodada (14a) está programada para 29 de julho.

* Esta temporada coloca três novos técnicos em destaque no mercado paraense: os paulistas Ricardo Catalá (Remo) e Mathaus Sodré (Águia) e agora o gaúcho Júlio César Nunes (Tuna).

* Vitor Leque, atacante, 22 anos, ex-Botafogo/SP, está no Remo desde ontem. Sendo aprovado nos exames médicos assina contrato, cedido pelo Cruzeiro, clube onde está vinculado.

* Com o gol que fez ontem, o bicolor Mário Sérgio passou a dividir com Luciano Juba (Sport Recife) e Roger Guedes (Corinthians) o 7° lugar no ranking dos maiores artilheiros de 2023 no futebol brasileiro.