Vantagem da Tuna vai além dos 4 a 2

Poder perder por um gol para ser campeã nos 90 minutos, ou por dois gols para decidir nos pênaltis, é o engatilhamento do título. Mas a vantagem da Tuna sobre o Paysandu nesta decisão vai além. O time tunante tem de sobra o que falta ao time bicolor: velocidade nas transições. Essa é a grande diferença, bem traduzida no jogo dos 4 a 2.

Domingo, na finalíssima, o Papão terá que se arrojar na ofensividade e se expor aos contra-ataques tunantes. Uma tremenda saia justa! Óbvio que o título não está decidido e que o Papão está vivo na disputa. Mas a Tuna não só abriu uma vantagem de dois gols como colocou a decisão dentro das suas conveniências. Resta saber como vai se comportar, agora que tornou-se favorita. Vejamos.

O contraste do Leão com o Leão

Times inferiores, mas vitoriosos do Remo nas últimas décadas, caracterizavam-se pela bravura e correria, em sintonia com a torcida. O time atual contrasta com o que os azulinos se habituaram. Faz o jogo jogado, tem fidelidade tática, mas não derrama tanto suor.

O perfil desse time de Paulo Bonamigo está dentro do que vai encontrar na Série B. Mas cabe mais aguerrimento por maior competitividade. Mais da essência remista, da raça pela glória.

BAIXINHAS

*Márcio Fernandes é o nome mais bem aceito entre os agendados para substituir Itamar Shulle. O Paysandu trata o assunto com calma, em meio aos muitos oferecimentos e especulações. Por enquanto, o auxiliar Wilton Bezerra, muito querido por todos no clube, está no comando.

*Atacante Rafinha, contratado pelo Remo, concluiu a sua formação de base no sub-19 do Porto, em Portugal. Passou dois anos no Goiás e esteve nas últimas temporadas no Botafogo/SP e no Mirassol. O zagueiro Suéliton, outra aquisição do Leão, ficou em 2020 e 2021 no Ituano. Em geral, continuidade é bom sinal.

*Ao tomar quatro gols da Tuna, o Paysandu perdeu a marca de time menos vazado do campeonato, que agora é do Itupiranga, com oito. O Tapajós, que saiu na primeira fase, e o Independente, que saiu na segunda, tomaram nove gols. O Papão está com onze.

*O Remo, com 31 pontos, não será mais alcançado na pontuação geral. O Paysandu só pode chegar a 28 e a Tuna só a 23 pontos. Ironicamente, o Leão é o terceiro colocado do campeonato como único invicto e líder geral de pontuação.

*Se a Tuna confirmar a conquista do título estadual, Graciete Maués entrará para a história centenária do Parazão como a primeira mulher campeã na presidência de clube. Isso é que é estado de graça!

*Remo terceiro colocado invicto e o Paysandu trocando de técnico para a finalíssima. Fatos de 2006 que se repetem no Parazão 2021. A diferença é que naquele campeonato o Papão havia conquistado vantagem sobre o Ananindeua, e foi campeão nos pênaltis. Desta vez, porém, vantagem é da Tuna.