Vantagem azulina na Série C e bons ares em Goiânia para os bicolores

Vantagem! Remo já vem em sequência de decisões

Os últimos seis jogos do Leão Azul tiveram todas as circunstâncias de decisão que o time vai enfrentar nas rodadas do quadrangular. Em tensão e atitude, o time azulino tem a vantagem de já chegar adaptado ao que vai enfrentar, especialmente na abertura do quadrangular, amanhã.

Se o Remo cresceu no sofrimento e chega adaptado às circunstâncias, o Botafogo-PB tem que virar a chave. O time paraibano surfou na fase classificatória. Mas o conforto acabou. Agora é outro campeonato! Dependendo de qual seja a conduta, o Belo pode ser mais um a sair dos eixos na “hora h”. Digo “mais um” com base no histórico de outros times que sobraram na primeira fase e negaram fogo na segunda, nas últimas edições da Série C. Vejamos o que dirá o jogo sobre as tendências.

Bons ares de Goiânia

O jejum dos bicolores nas sete primeiras rodadas do campeonato acabou depois dos ares de Goiânia. O Papão conquistou a Copa Verde e no jogo seguinte derrotou o América Mineiro. Quando voltou a Goiânia, faturou um ponto precioso diante do Vila Nova. Agora a visita é ao instável Goiás. Por que não acreditar nos ares de Goiânia?

Se o Paysandu está numa fase problemática, o Goiás também. A possibilidade de êxito é inegável, mas o time de Hélio dos Anjos precisa render o seu máximo em todas as valências para compensar suas limitações e deficiências.

BAIXINHAS

* Em reunião virtual, hoje, a CBF transmite orientações sobre o uso do VAR aos oito clubes na nova fase da Série C. Internamente, os clubes vão tratar das recomendações aos atletas sobre algumas condutas pontuais.

* Outra adaptação necessária é à norma que limita as reclamações/pressão contra a arbitragem. Só os capitães têm permissão para abordagem ao árbitro. Essa norma, que veio da FIFA, está valendo no futebol brasileiro desde quarta-feira.

* Joel, camaronês de 30 anos, novo centroavante do Paysandu, viveu a sua melhor fase em 2013, no Londrina, com 9 gols em 21 jogos. Joel vem do Vietnã, onde fez 11 gols em 28 jogos pelo Hâ Nôi. Deve estrear na 25a rodada, quinta-feira, contra o Amazonas-AM.

* Em tese, nessa nova fase, dez pontos dão o acesso à Série B. Em tese! Porque ano passado o Operário-PR subiu com sete num grupo e o Volta Redonda-RJ, com dez, não subiu. Foram dois casos de exceção no histórico da competição.

* Botafogo-PB está em processo para virar SAF. Investidores se dispondo a investir R$ 260 milhões no clube nos próximos 15 anos, em troca de 90% dos direitos econômicos da empresa de futebol.

* Yony Gonzalez veio de Goiânia para o Paysandu e já volta à cidade onde estava trabalhando no Atlético Goianiense. A tendência é o colombiano seja escalado como centroavante, já que Nicolas continua fora e Ruan Ribeiro não está resolvendo.

* Azulino Pavani fez oito jogos pendurado, com dois cartões amarelos. Para um volante, uma façanha! Agora vai zerado, como todos os atletas da Série C que tinham cartões e não foram suspensos na última rodada da fase classificatória.

* Com todos os ingressos vendidos para Remo x Botafogo, duas certezas: o Leão Azul tem a sua maior renda do ano e o acesso ao estádio será um grande sacrifício. Chegar cedo é a única forma de prevenção. O jogo vai começar às 17:30.