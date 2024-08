Uma volta no tempo para inspirar o Leão; Papão, com ou sem Nicolas?

Campeonato Brasileiro de 1980. Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, o Remo era "lanterna" do grupo, que tinha também o Corinthians, Botafogo, Portuguesa, CRB, Joinville, Operário-MS, Colorado-PR, Cruzeiro e Bahia. A única chance de classificação era com três vitórias. E o milagre aconteceu!

O Remo havia perdido para o Joinville por 3 x 0, em Santa Catarina, numa quarta-feira. O técnico Vavá (bicampeão do mundo como atleta) foi demitido e o clube não conseguiu contratar um substituto até o jogo do domingo contra o líder Corinthians. Crise extrema! Dutra, o capitão, virou técnico emergencial, à beira do campo. O Remo quebrou longa invencibilidade do Corinthians: 1 x 0, gol de Jaci, no Mangueirão. Também por 1 x 0 venceu a Portuguesa, em São Paulo (Bebeto), e o CRB, em Maceió (Jaci).

Num campeonato de 44 clubes, o Remo foi o 18° e José Dutra dos Santos iniciou uma vitoriosa carreira de treinador.

Papão, com ou sem Nicolas?

Testes vão dizer se Nicolas joga ou não contra o Vila Nova. O atacante do Papão sofreu duas lesões musculares nas derrotas para Brusque e Novorizontino. Ruan Ribeiro está de sobreaviso como alternativa.

Problema maior que ficar sem Nícolas é não ter um substituto à altura. O Paysandu se conformou com o esforçado Ruan Ribeiro, jovem de 20 anos, que veio com números expressivo na base do Palmeiras, mas tem apenas um gol em 20 jogos pelo Papão. Hélio dos Anjos chegou a experimentar Biel na função, contra o Brusque, mas a resposta foi decepcionante.

BAIXINHAS

* Botafogo/PB, Volta Redonda, São Bernardo, Athletic e Ferroviária podem se considerar classificados na Série C. Londrina e Ypiranga, ambos com 24 pontos, estão quase classificados. A tendência é que a 8⁠ª vaga seja decidida entre Figueirense (22 pontos), Tombense (21), Remo (19) e Náutico (18).

* Neste sábado: Botafogo x Figueirense, Volta Redonda x Tombense. Domingo: CSA x Náutico. Se o Figueirense perder e Tombense não vencer, o Remo terá possibilidade de entrar no G8, segunda-feira, vencendo a Aparecidense.

* A Aparecidense está no sufoco. Está fora da Z4, mas com a mesma pontuação do CSA, que abre a zona vermelha. Se o CSA e o Caxias pontuarem no fim de semana, ou o Sampaio Corrêa vencer, Aparecidense jogará em posição de rebaixamento na segunda-feira.

* Fonte indica tendência de o técnico Hélio dos Anjos entregar o cargo após o jogo de segunda-feira, com qualquer que seja o resultado do jogo. Ele já deixou claro que só fica se o Paysandu tirar o executivo Ari Barros, que, por sua vez, se mantém em silêncio.

* Embora todos na Curuzu evitem falar do assunto, a briga de Hélio com Ari está azedando o ambiente e pode influenciar no rendimento diante do Vila Nova. A diretoria está deixando o problema rolar para ver no que vai dar.

* Goleiro Iago Hass, lateral Keffel, zagueiro Pedro Romano, atacante Benjamín Borasi. Quatro do elenco do Paysandu que ainda não estrearam. Carlos Magno, Brendon, Wesley Fraga e Léo Pereira pouco utilizados.

* Ignácio Neto, um técnico vitorioso que brilha na Tuna. Depois de ter sido campeão mundial de futsal estudantil, na Europa, com o time do Colégio Santa Rosa, já foi campeão paraense sub 20, ganhando todos os jogos. Por último, campeão metropolitano sub 20. Está sobrando!