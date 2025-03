Uma terça de horrores para o Remo; Paysandu sonha com o penta

Em três jornadas, três derrotas. Terça-feira de horrores para os azulinos! Como se não bastasse a subtração de seis pontos pelo TJD no Parazão, o Leão sofreu eliminações da Copa do Brasil sub 17 pelo Mazagão/AP (nos pênaltis) e da Copa do Brasil principal pelo Criciúma, jogos em Belém.

O time de Rodrigo Santana abusou dos erros. Atuação muito ruim e derrota justa. Até o goleiro Marcelo Rangel vacilou. Falhou no primeiro gol e dividiu uma lambança com Klaus no segundo.

O Criciúma foi dono do jogo, venceu com autoridade (2 x 1) e conquistou a milionária classificação. Como parâmetro para a Série B, o jogo de ontem produziu grandes preocupações e pressão para Rodrigo Santana e seus comandados.

Título, ambição que move o Papão

Com 50 títulos estaduais, quatro da Copa Verde, dois da Série B, uma Copa dos Campeões, um da Copa Norte e alguns torneios, o Paysandu está determinado a ampliar a galeria de troféus com mais uma conquista na Copa Verde. O São Raimundo é o obstáculo da vez, hoje, em Boa Vista.

O técnico bicolor Luizinho Lopes está municiado do máximo de informações sobre time sensação de Roraima. O jogo aberto a todas as possibilidades. Requer mil e um cuidados. O Papão é um time em ascensão e o São Raimundo é puro entusiasmo pelo ótimo começo de temporada e perspectiva de chegar à decisão da CV.

BAIXINHAS

* Em tempo de tão grande rotatividade de jogadores, é sempre expressiva a marca de 100 jogos por um clube. Marlon chega hoje ao seu centésimo jogo pelo Paysandu. Foram 90 na primeira passagem e agora mais 10. O pernambucano Marlon tem 26 gols pelo Papão.

* Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo, se diz preocupado com desgaste físico de jogadores, o que poderia comprometer a performance hoje diante do Paysandu. Pode estar vendendo facilidade para entregar dificuldades.

* Bryan Borges cumpre suspensão por ter sido expulso do jogo contra o Manaus, em Manaus. Edilson assume a lateral direita do Papão contra o São Raimundo com a autoridade de quem foi titular por longo período, na temporada 2024.

* Paysandu x São Francisco, Castanhal x Cametá, Remo x Santa Rosa, Bragantino x Águia, os confrontos das quartas do Parazão com a subtração de seis pontos do Remo e seis do Bragantino.

* Isso pode mudar nos julgamentos de recursos no Pleno do TJD ou no STJD, mas, por enquanto, o Parazão vai indicando a probabilidade de um clássico Remo x Paysandu (somente um Re-Pa) na semifinal.

* Ex-remista Pedro Victor tem três jogos este ano na Liga da Coreia do Sul, pelo Chungbuk Cheongju FC. O atacante teve ótimas jornadas pelo Leão nas duas últimas temporadas (48 jogos e 8 gols), contribuiu muito no acesso à Série B, e agora constrói novo ciclo na carreira no futebol sul-coreano.

* Começa hoje e segue até domingo, em Belém, a primeira etapa do campeonato paraense de Beach Tênis, na Arena Plaza e BT Point. Cerca de 600 atletas representam 10 municípios. À frente da Federação Paraense, Celestino Rocha anuncia R$ 12 mil em premiações.