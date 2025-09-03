Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Uma sextaça para torcedores e secadores

Carlos Ferreira

Amazonas x Remo às 17 horas, Paysandu x VR às 19 horas. Uma sextaça para o exercício da rivalidade de azulinos e bicolores na Série B, torcendo e secando, com suas diferentes aspirações. 

O Remo vai a Manaus credenciado por uma sequência exitosa como visitante. Duas vitórias e três empates nos cinco jogos que o Leão fez longe de Belém sob comando de Antônio Oliveira. Apesar desse crédito, o técnico português está em débito com a torcida, muito pressionado por conta de má performance, maus resultados em Belém e queda na tabela de classificação. Apesar de a rivalidade levar os bicolores a secarem o Remo, nesse jogo é muito conveniente a derrota do Amazonas, o que deve produzir um sentimento confuso.

O Paysandu terá "jogo de seis pontos" contra o Volta Redonda. Haja pressão emocional! Um desafio que pode, ou não, funcionar com divisor de águas para o Papão nesse seu drama na Série B

A última cartada do Papão 

Na última cartada, no fechamento da tabela de transferências, o Paysandu completou quatro contratações. Além do volante Carlos Eduardo e do atacante João Marcos, que já estavam integrados ao elenco, agora também o volante Ramon Vinicius, que vem do Figueirense, e o atacante Denilson, ex-Botafogo da Paraíba, vinculado ao Rio Claro/SP.

São contratações discretas, mas atletas que chegam com pleno ritmo de jogo, prontos para o espírito de superação que tanto o Papão vai precisar na luta contra o rebaixamento.

BAIXINHAS

  • * O Remo investiu em contratações para médio a longo prazo. O centroavante João Pedro, vindo da europa, está em processo de adaptação. Numa escala menor, vai ser o caso também do meia Nathan, ex-Grêmio. Jorge e Panagiotis são mais para o projeto de 2026, em preparação desde já. 
  • * Enquanto o Paysandu absorveu o atacante Denilson, o Volta Redonda empregou outros dois jogadores que serviram ao Botafogo da Paraíba na Série B: o volante Thallyson e o meia Igor. Para o Remo o centroavante Eduardo Melo, ex-Caxias, foi o único que veio da Série C. Chegou, logo estreou e já está em débito pelo que não acrescentou. 
  • * Cantillo ainda fora do time do Remo. Numa decisão preventiva, os médicos vetaram a volta do atleta ao time na sexta-feira, por ainda haver risco de o colombiano voltar a sentir a lesão. Será melhor preparado para reaparecer contra o Vila Nova, dia 13, sábado, em Goiânia. 
  • * Marcos Braz sendo muito cobrado pelas contratações nada exitosas até agora. Já são 16 jogadores e o único que se aproximou das expectativas foi Cantillo. Por isso e pela proteção ao técnico Antônio Oliveira, o executivo já migrou da "lua de mel" para a "lua de fel" com a torcida, mas mantém as suas condições. O tempo é o juiz dessa história. 
  • * Em outras frentes de trabalho, Marcos Braz vai conduzindo melhoras na infraestrutura e na organização administrativa do futebol. Uma prioridade estabelecida pelo executivo azulino é obter na CBF a certidão de clube formador, para transformar a base em fonte de receita, exportando as revelações logo cedo com percentual para assegurado. 
  • * Sete jogos sem vitória. A marca que tanto incomoda os bicolores eleva o desafio do time de Claudinei Oliveira para sexta-feira. Será um jogo para doação máxima dos atletas e cumplicidade dos torcedores. Jogo muito tenso, com certeza.
  • * Amazonas terá o zagueiro Léo Coelho, que esteve perto de ser contratado pelo Remo. Não veio porque seu staff fez exigências de última hora. Léo Coelho, campeão uruguaio pelo Peñarol, é titular do Amazonas. O jogo da sexta-feira será às 17 horas por ser feriado no estado do Amazonas. 
