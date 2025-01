O Parazão tem seis rodadas programadas para os próximos 18 dias, culminando com o Re-Pa, no dia 9 de fevereiro. A maratona é um grande desafio para a resistência dos atletas, que estão saindo de uma pré-temporada. O monitoramento dos níveis de fadiga muscular dos jogadores será fundamental para minimizar o comprometimento da performance e os riscos de lesões.

Para azulinos e bicolores, o agravante é o Re-Pa, que multiplica os esforços nesse calendário desumano. O Remo pode ter vantagem pelo fato de ter proporcionado todas as etapas de pré-temporada à maioria do elenco e por estar administrando melhor as atividades. Já o Paysandu tem precisado queimar etapas para conciliar a preparação básica com a rotina de jogos. É um verdadeiro “vire-se quem puder”.

Rossi, um caso para paciência

Rossi não precisa provar que tem potencial para fazer sucesso no Paysandu, mas será necessário ter paciência. O atleta teve sua última temporada em plenitude no Internacional, em 2021. Nos últimos três anos, fez apenas 39 jogos, quatro a menos do que havia disputado em uma única temporada pelo Inter. Rossi tem sido prejudicado por lesões.

A vinda para o Papão representa uma oportunidade de recomeço para o atacante paraense de 31 anos. A entrada no jogo contra o Capitão Poço foi uma precipitação ditada pelo marketing, como atração. Rossi precisa ganhar ritmo de jogo, mas isso terá que ocorrer de forma gradativa, em consonância com treinos específicos que garantam força, velocidade e resistência. Só assim ele poderá voltar à sua plenitude.

Baixinhas

Márcio Fernandes começa a temporada pisando em brasa. Ele precisa reconstruir o time, cumprir etapas da pré-temporada dentro do campeonato, lidar com a lenta adaptação dos estrangeiros e ainda enfrentar a pressão por resultados. No sábado, por exemplo, enfrenta o entusiasmado Águia em Marabá.

Já ficou claro que Dodô é o homem das bolas paradas no Remo. Cobranças de falta e escanteios são com ele. O segundo na hierarquia das bolas paradas é Pedro Castro, que inicialmente é opção no banco, concorrendo diretamente com Pavanni e Jaderson. Dener também disputa espaço, mas já mostrou que pode atuar bem no trio de zaga.

A travada de imagem durante a checagem do pênalti para o Paysandu foi um contratempo do VAR na abertura do Parazão. Alguns minutos foram perdidos para uma decisão acertada. Nada demais! O VAR justificou sua presença no Parazão, até porque já havia funcionado perfeitamente no quinto gol do Remo. Por enquanto, o VAR está presente somente nos jogos transmitidos pela TV Cultura.

Enquanto Santarém tem o São Francisco no campeonato, mas não conta com um estádio em condições, Ipixuna (Santa Rosa) e, agora, também Augusto Corrêa (Caeté) adotam clubes de outros municípios e cedem seus estádios para o Parazão. O ganho é em visibilidade, com reflexos no turismo.

Augusto Corrêa, com 46 mil habitantes, e Capitão Poço, com 57 mil, integram-se à geografia do Parazão neste final de semana. Capitão Poço receberá o Cametá no sábado pela manhã, um evento grandioso para o município da laranja.

Águia x Independência do Acre, hoje, às 20 horas, em Marabá. É a abertura da Copa Verde 2025. Quem avançar enfrentará o Manaus na fase seguinte da competição. Dessa sequência de cruzamentos sairá o adversário do Paysandu ou de Humaitá/AC ou Trem/AP nas quartas da CV.

O argentino Alvariño está pronto para estrear no Leão Azul. Ele teria iniciado o jogo contra o São Francisco se já estivesse regularizado. Agora, com o nome no BID, pode jogar no domingo ou esperar uma oportunidade, já que o volante Dener respondeu muito bem atuando na zaga.