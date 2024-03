Um empates entre vitoriosos em Rondônia

Sim! O empate (0 x 0) contemplou tanto o Paysandu, que avançou na Copa do Brasil, como o Ji-Paraná, que saiu da competição dignamente, sem perder. Um jogo em que o Papão nem precisou forçar o ritmo para atingir o objetivo.

O Ji-Paraná se valeu de uma retranca e de ótimas defesas do goleiro Lupetinha para o empate, apesar do domínio do Papão. Agora, habilitado para a próxima fase, o Paysandu terá o Juventude/RS como próximo adversário na Copa do Brasil, com quase R$ 1,5 milhão na conta.

Leão, qual será o efeito imediato da mudança?

O gramado do Diogão não favorece a troca de passes e o jogo tático. Isso não deixa de ser problema para o Remo, mas sem tanto impacto. Pode até ser pior para o Bragantino, que, apesar de habituado a jogar no campo irregular, desta vez vai jogar tenso, pressionado na sua luta contra rebaixamento. O jogo também vai dizer se há ou não há efeito imediato na mudança de comando.

O gramado vai forçar erros de domínio, de passe e de finalização. Isso pode ser agravado no Leão, que já é um time tenso pelo débito com a torcida. Tensão bem maior é a do adversário, em desespero por precisar vencer para se classificar e, principalmente, para não correr risco de ser rebaixado. De um jeito ou de outro, vai ser um jogo carregado de emoções.

BAIXINHAS

* Apesar de vários indicativos da contratação do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Coritiba, Ceará e Avaí, o Remo não confirma. Pendências na negociação ou apenas comedimento do clube?

* Mais quatro semanas para o atacante Pedro Vitor voltar a campo. Será uma opção importante para a reta final do Parazão e para a Copa Verde. Já se foram sete meses entre lesão, cirurgia e recuperação.

* Provável time alternativo do Paysandu para enfrentar o Castanhal, domingo, numa simples especulação: Diogo Silva; Michel Macedo, Luan, Carlão (ou Naylhor) e Geferson; João Vieira, Leandro Vilela, Biel; Edinho, Leandro e Esli Garcia.

* Quem receber o terceiro cartão amarelo no domingo vai cumprir suspensão no primeiro jogo da segunda fase do Parazão. Para todos os outros os cartões serão zerados. No Remo estão pendurados Thallys, Ícaro, Ligger e Henrique. No Paysandu, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges e Val Soares.

* Jogo Bragantino x Remo terá duelo de dois técnicos interinos: Marquinhos Taíra no Tubarão e Agnaldo de Jesus no Leão. Outro bom duelo terá Fábio Oliveira estreando no Tapajós e Netão reestreando no Santa Rosa.

* Águia x Cametá, um jogo "pré-Série D" que confirma a classificação de ambos no Parazão, domingo, em caso de empate. E mesmo o derrotado, se houver, deverá se classificar. São os dois clubes que vão representar o Pará na Série D.

* Tuna firme no propósito de fechar a fase classificatória invicta. Caeté será um bom teste para a força do time cruzmaltino, cuja maior virtude é a competência tática. O jogo será no Ninho do Japiim.