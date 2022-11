Um amargo 0 x 0 que não apagou a esperança

O título da Copa Verde ficou mais difícil para o Papão no amargo 0 x 0 de ontem, mas a esperança segue acesa, com clareza do desafio. O Vila Nova resistiu à pressão dos bicolores no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades do segundo, com um homem a mais nos últimos 34 minutos do jogo.

A expulsão de Leandro Silva fez muito mal ao Papão. Tirou opções táticas e limitou muito o time a um jogo preventivo. O time bicolor foi muito aplicado, mas não teve destaques individuais e evitou ousadia. O Vila Nova confirmou que tem melhores credenciais nessa decisão e deverá ter o apoio de mais de 30 mil torcedores, sábado, no Serra Dourada. Pelo menos, é essa a projeção de público do próprio Vila Nova.

Perspectivas para a Copa Verde no governo Lula

O maior compromisso de Lula com o mundo, como próximo presidente do Brasil, é com a pauta do meio ambiente. Hoje, na COP27, no Egito, ele se reúne com os governadores do Pará, Amapá, Acre, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, para a concepção da Carta da Amazônia, um plano com detalhamento de ações para controle do desmatamento na região.

Esse momento de retomada dos compromissos ambientais do Brasil com o planeta pode abrir perspectivas para a Copa Verde, por tratar-se de um evento exemplarmente sustentável, talvez com o patrocínio de empresas estatais federais. Se quiser, o governador Helder Barbalho pode ser o articulador dessa solução benéfica a todos, em todos os aspectos.

BAIXINHAS

* No Blog de Juka Kfouri, o jornalista paraense Antônio Carlos Salles escreveu que a COP27 poderia ser "oportunidade para enfatizar a questão climática sob outra perspectiva, colocando o futebol, sua paixão e abrangência no epicentro dessas discussões.

* Salles foi além: "Mostraríamos aos líderes de todo o mundo que o futebol ali jogado (na Amazônia) é pura integração com o meio ambiente e com a sociedade; na geração de empregos e seus dividendos sociais, e na melhor expressão de sustentabilidade que a região pode auferir. A floresta como ecossistema da economia verde e sustentável, integrada à nova ordem de negócios que une meio ambiente e desenvolvimento".

* Thiago Gasparino, executivo de futebol do Remo, afirma que as contratações azulinas atendem a critérios técnicos, físicos, táticos e de mentalidade. Quando fala de "mentalidade vencedora", se refere a ambição, comprometimento e espírito de equipe. No aspecto físico, o clube está contratando jogadores de força.

* Talvez seja por esses critérios que o meia Soares ainda foi confirmado. É um jogador de bons recursos técnicos, habilidoso, mas sem tanta força física e sem regularidade de rendimento. No Remo, contudo, ele deixou boa impressão na curta passagem, em agosto.

* Edson Cimento, o melhor goleiro do Brasil em 1977. Esse é o título do livro de Beto Brandão que vai ser lançado no dia 3 de dezembro, em Capanema, cidade do goleiraço que brilhou na Tuna e no Remo, passou pelo Paysandu, Fluminense, Náutico... Pelo Leão, em 1977, ganhou a Bola de Prata, troféu de melhor goleiro do campeonato brasileiro, 1a divisão.