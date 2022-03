Tuna valente, Papão competente e dupla glória do Pará

Se a Tuna teve vitória épica, com admirável bravura diante do Novorizontino, o Paysandu atropelou o Trem (3 x 0) sem precisar acelerar. Resultado grandioso da Tuna (1 x 0) que ganhou gás financeiro e moral com a classificação. O ótimo começo do Pará na Copa do Brasil tornou o "clima" mais favorável para o desafio do Castanhal contra o Vitória, hoje, na Curuzu.

A classificação do Paysandu estava no script e o jogo apenas confirmou. Como se esperava, o time bicolor sobrou em campo. Vai enfrentar o CSA em Maceió. A próxima fase vai ser entre 9 e 17 deste mês. A Tuna vai jogar em Fortaleza contra o Ceará. E o Castanhal, se passar pelo Vitória, joga em Belém contra o Glória de Vacaria/RS.

Qual é o risco de eliminação do Remo no domingo?

Com 13 pontos e três vitórias, o Remo só sai do Parazão no domingo se perder para o Águia, o Independente vencer o Bragantino no Diogão e o Castanhal vencer o Paysandu no Modelão. É improvável, mas o risco existe. Se o Leão Azul empatar com o Águia, no Baenão, já se classifica no mínimo como terceiro colocado.

Para os remistas, acima das possibilidades matemáticas está a questão moral. A cobrança é por vitória com desempenho que indique evolução da equipe.

BAIXINHAS

* Reavaliação médica mostra Felipe Gedoz sem condições de jogo para domingo e fase seguinte do campeonato. Remo deve anunciar hoje um substituto imediato para Gedoz.

* Ruy, meia cedido pelo Paysandu, vem sendo titular do Concórdia, quarto colocado no campeonato catarinense. No mesmo time, o zagueiro Perema, ex-bicolor, é titularíssimo, com oito jogos e um gol.

* Goleiro Vitor Souza, emprestado pelo Paysandu até 5 de abril, é titular do Água Santa há sete jogos. Ele foi reserva de Matheus Inácio nas duas primeiras rodadas. Quando entrou no time, não saiu mais.

* Neto Pessoa, ex-Remo, vai estrear amanhã pelo Sabah FA, na abertura do campeonato da Malásia. No Leão Azul, Neto Pessoa foi campeão e principal artilheiro da Copa Verde com 9 gols. Mas o substituto dele, Brenner, vem, aos poucos, conquistando a torcida azulina.

* Além de fazer o gol da vitória da Tuna, o zagueiro Lucão jogou demais contra o Novorizontino e mereceu ter o nome gritado pela torcida ao final do jogo. A atuação pode ter aberto mercado para o atleta de 23 anos, fruto do Castanhal.

* Esmac vai estrear domingo, 18 horas, no Campeonato Brasileiro Feminino, em Araraquara, contra a Ferroviária. São 16 times na elite nacional e o time de Ananindeua tem essa honra. O primeiro jogo em Belém vai ser no outro domingo, dia 13, contra as gaúchas do Internacional.