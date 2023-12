Três meses para laboratório ou prova de fogo?

Campeonato estadual, Copa Verde e a Copa do Brasil vão preencher o primeiro trimestre da temporada, justamente a fase de estruturação e lapidação dos times, depois das tantas contratações programadas. Essas competições vão funcionar como laboratório, mas já serão prova de fogo no julgamento dos torcedores e dos críticos.

O que vale para Remo e Paysandu, os mais cobrados, vale para todos os outros clubes, na medida das suas aspirações e possibilidades. No Papão, Hélio dos Anjos e seus comandados vão trabalhar com o sarrafo mais alto, pela ascensão à Série B, pelo alto investimento e por todas as expectativas criadas. Os bicolores terão o incentivo de sempre, com cobranças maiores. O Leão de Ricardo Catalá terá pressão pesada por começar em déficit, mas sob ótimas expectativas.

Ytalo repete migração de cinco antecessores

Pimentinha, Edgar, Isac, Felipe Marques, Salatiel e agora Ytalo. Em sete anos, seis atacantes transferidos do Sampaio Corrêa para o Clube do Remo. Todos deram resultado positivo, com maior sucesso para Felipe Marques e Salatiel. Em 2024, será a vez do alagoano Ytalo, 35 anos (já completa 36 em janeiro), que vem com o cartaz de vice-artilheiro da recente Série B, com 13 gols em 32 jogos, média de 0,4 por jogo.

Ytalo, jogador de força física e vocação para artilharia, atende às expectativas causadas pelo projeto do Remo. É uma contratação arrojada, compatível com o compromisso de acesso à Série B 2005.

BAIXINHAS

* Congresso Técnico do Parazão é uma das marcas da atual gestão da FPF. O evento deste fim de semana em Salinas tratou dos ajustes para o campeonato estadual, mas teve como tema central o futebol de base, que passa a ter calendário compatível.

* Uma das grandes mazelas do futebol paraense era o "faz de conta" dos clubes e Federação nas categorias de base. Os clubes estão avançando e a FPF mais ainda, já gerando perspectivas de bons frutos em breve.

* A velha cobrança por valorização da base sempre foi voltada para o espaço dos garotos nos times principais. Valorização, porém, é a formação adequada para que o garoto chegue ao elenco profissional em condições de conquistar espaço. O que ainda vemos é defasagem físico-técnica-emocional na migração.

* Valorizar é oferecer campos adequados, musculação e toda assistência ao desenvolvimento fisiológico, assistência social, assistência psicológica, competições contínuas e intercâmbio. Tudo isso nas mãos de profissionais habilitados, competentes, compromissados. O aproveitamento é consequência.

* Semifinais do campeonato sub-17. Neste domingo, às 9h30, Remo x Santa Rosa. Às 15h30, Tuna x Castanhal. No feriado de sexta-feira, os jogos de volta.

* Felipe, atleta da Tuna, é adversário do pai, Gian, técnico do Castanhal. Um duelo familiar que ainda mais atenção porque Felipe é um meia clássico, cono era o pai, ídolo do Remo e campeão mundial sub-20 com a Seleção Brasileira quando era atleta do Vasco.

* Presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, aprovou ponderação do jornalista esportivo Cláudio Guimarães para inserção de placa com o nome de Evandro Almeida no Baenão. Evandro Almeida foi zagueiro nas décadas de 20 e 30, e um dos atletas mais admirados da história do Leão Azul.