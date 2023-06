Transições: entenda a maior urgência de Leão e Papão

A escola portuguesa de técnicos de futebol foi a primeira a trabalhar o conceito e a prática das transições da defesa para o ataque e do ataque para a defesa, comprimindo os times em bloco de 30 metros. Por isso, a intensidade de jogo que leva atletas até correr até 15 quilômetros em jogos de alto nível.

Nesse jogo em bloco, os times se organizam em linhas defensivas. E marcam impondo zonas de pressão. Sem bola, todos têm obrigações defensivas. Com bola, todos têm funções ofensivas. Futebol absolutamente sistêmico! Esforço físico elevadíssimo para retomada da posse de bola e na velocidade dos contra-ataques em trocas de passes, não mais pelos antigos lançamentos, cada dia mais raros.

A urgência de Remo e Paysandu

O Paysandu fechou a quinta rodada como time mais vazado da Série C, com 11 gols tomados, e o Remo em seguida, com 9. Por quê?

Os dois times paraenses têm pecado na intensidade física (nesse aspecto começam a melhorar) e na organização de funções, tanto nas ações de defesa como de ataque. Como passam a se dedicar exclusivamente à Série C, com mais tempo para treinos e repouso, certamente vão evoluir, até porque trocaram seus técnicos e preparadores físicos recentemente, e estão em adaptação a novas propostas de trabalho.

O momento é de resgate moral. Leão e Papão precisam se redimir pela superação. A tão cobrada decolagem deve ser viabilizada pela exclusividade de ambos na Série C.

BAIXINHAS

• Azulinos Vinícius 38 anos, Muriqui 35, Rodriguinho 35, Claudinei 34, Jean Silva 34, Diego Ivo 35, Lucas Mendes 32, Uchôa 32. Bicolores Paulão 37 anos, Robinho 35, Heltinho 35, Naylhor 35, Fernando Gabriel 35.

• Os avanços da fisiologia têm aumentado a longevidade dos atletas, mas não para sobrecarga de jogos em alta intensidade. Claro que há perda de intensidade em times mais velhos, e esse é um fator que não pode ser ignorado na dupla Re-Pa. Se bem que alguns jovens na idade parecem idosos no rendimento físico.

• Os veteranos valem a pena quando são referências tecnicas. Quando eles pensam e executam num nível de eficácia acima dos jovens, vigorosos, que correm por eles. Mas isso depende de como esses "senhores" se relacionam com o grupo.

• Jogadores de rico currículo e ricos também de dinheiro, extraem mais suor dos colegas quando os respeitam no dia-a-dia. Quando são líderes pelos bons exemplos. É bem o caso de Muriqui no Remo, por exemplo.

• A Série C está aberta a inscrição de atletas até 4 de agosto, com prazo extra por mais três semanas para outras oito inscrições com substituição. Remo e Paysandu estão agindo no mercado. Se querem elevar a intensidade de jogo, precisam considerar a idade e, principalmente, se vêm jogando regularmente.

• Às 15 horas, no Souza, Tuna x Águia, duelo regional na Série D. Às 16:30, na Curuzu, Paysandu x São José/RS na Série C. As emoções do futebol neste domingo em Belém. Estreia de Robinho é atração maior no Papão.