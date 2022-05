Toscano no time, Danrlei no banco e Pipico na galera

Pipico só deverá estar pronto para estrear no outro domingo, pelo Papão. Por enquanto, é só "torcedor". Danrlei está em retorno gradativo e vai no banco. Então, Marcelo Toscano segue no ataque bicolor para o jogo deste domingo, contra o Botafogo/SP.

Dos três, Toscano é o mais técnico, mas fica muito abaixo de Danrlei em potência física e ainda mais abaixo de Pipico em artilharia. Toscano, porém, favorece o jogo dos meias-atacantes José Aldo, Marlon, Marcelinho (vai estrear), como também de Dioguinho, Serginho e Robinho. E é com a movimentação de peças em torno de Toscano que o Papão pode furar o bloqueio botafoguense.

Leão com time ofensivo e exposto?

O Remo tomou 9 gols nos últimos 6 jogos. Média de 1,5 por jogo. Ao tentar justificar, o zagueiro Daniel Felipe atribuiu a vulnerabilidade ao jogo ofensivo da equipe, que pratica marcação avançada. Será que é isso mesmo?

De fato, o Remo vem jogando com o bloco adiantado, mas isso não justifica. O time azulino vem tomando gols (aéreos e rasteiros) mesmo com o bloco posicionado na defesa. O que falta é coordenação nos posicionamentos e nas coberturas, além de equilíbrio entre as ações de ataque e de defesa. O time está em fase de encaixe de novas peças. Nada mais natural do que ocorrerem desajustes. Isso se resolve com treinamentos.

BAIXINHAS

* No Rio Grande do Sul, amanhã, o gaúcho Paulo Bonamigo vai comandar o Remo pela 100ª vez à beira do campo. Isso é fato! Está provado com datas, locais, placares dos 99 jogos em que trabalhou pelo Leão: 36 em 2000, 20 em 2020, 24 em 2021 e 19 em 2022.

* Contudo, o Remo usa critérios que geram outros números. Em breve, o clube vai anunciar a sua estatística e programar homenagem ao seu técnico centenário, que trabalha pelo segundo acesso à Série B.

* Marcelinho chegou pronto e se colocando à disposição para estrear pelo Paysandu contra o Botafogo/SP. É um atacante de 25 anos que joga pelos dois lados e tem rodagem internacional.

* Tuna tem o artilheiro Paulo Rangel de volta contra o Fluminense/PI, amanhã. Tem também os estreantes e a necessidade de se impor diante de um adversário bem mais arrumado. Enquanto a Tuna perdeu todas, o Flu está invicto no campeonato.

* Mesmo tendo perdido um pênalti, terça-feira, o ex-remista Welthon subiu de cotação no Castanhal com os dois gols que fez contra o Flu. É arma do Japiim para o jogo de Piripiri, domingo, contra o 4 de Julho-PI.

* Marlon volta como zagueiro a Pelotas, onde brilhou como lateral do Brasil. O time gaúcho tem no banco o atacante Bruno Paulo, que ano passado foi peça apagada em quatro jogos pelo Paysandu.

* Brasil de Pelotas ainda não venceu nesta Série C e está na zona do rebaixamento. Assim mesmo, terá a força da torcida xavante, amanhã, contra o Leão. União de forças pela reabilitação da equipe rubro-negra.