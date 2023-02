STJD: sinal verde ou vermelho para o Parazão?

Na véspera do que seria a abertura do Parazão, o STJD deu sinal vermelho em decisão liminar. Hoje, o Pleno do Tribunal decide se mantém a suspensão ou lubera o início do campeonato, e em que condições. O mérito das questões (denúncia do Paragominas e as penas de Hatos e Guga, aplicadas e extintas pelo TJD) fica para outras sessões do STJD.

A tendência é o sinal verde para o campeonato começar no próximo sábado, com ou sem jogos do Bragantino, que no posterior julgamento do mérito pode perder a vaga para o Paragominas. Esse começo tumultuado de temporada desafia Federação e Clubes a botar ordem na casa, pelo fim da "indústria" de casos jurídicos no futebol paraense. Uma obrigação!

Amistosos enganosos

Quem teria conforto morando numa casa em construção? No futebol não é diferente. Como os times estão em construção, os amistosos se tornam enganosos. Não justificam empolgação nem desespero. A fase é só para impressões de quem julga, erros, correções e aprimoramento de quem está nas obras.

No campeonato vai entrar o componente da superação: tudo pelos três pontos. Ainda bem que os times vão estrear num estágio bem acima do que estavam há 10 dias. É natural que o desempenho e os resultados da pré-temporada gerem crédito e débito, mas não podem consagrar nem condenar ninguém. Afinal, a fase é apenas para impressões.

BAIXINHAS

* Tuna é a prova completa de rápida evolução nessa fase básica de preparação. Mas assim como o time cruzmaltino não poderia ter virado chacota pelas derrotas para Tesla e Badalados, também não pode ir às nuvens pela vitória sobre o Paysandu. Afinal, em pré-temporada, amistosos são enganosos.

* Netão é do Papão. Descartado pelo Remo, João Nasser Neto está contratado pelo Paysandu para treinar o sub 20 e conduzir o a transição das revelações do futsal para o futebol, o que fez como muito êxito no Leão.

* UOL fez levantamento de títulos para um comparativo entre os paraenses Rony x Giovanni. Galeria de troféus do Rony: duas Copa Libertadores, Brasileião, duas Copa do Brasil, dois Campeonatos Paulistas, Recopa, Supercopa, além do vice mundial pelo Palmeiras. Pelo Athletico Paranaense, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e a Taça Suruga (Japão). Pelo Remo, um Campeonato Paraense.

* Giovanni: pelo Barcelona foram duas La Liga (bicampão espanhol), uma Supercopa da Espanha, duas Copa do Rei, uma Recopa Europeia e uma Supercopa Europeia. Já no Santos, onde ganhou o apelido de Messias, conquistou apenas uma Copa do Brasil e dois títulos do Campeonato Paulista. Além dos cinco Campeonatos Gregos e uma Copa da Grécia pelo Olympiakos, onde é ídolo. Ele se aposentou em 2010.

* Giovanni segue como o paraense de carreira mais glorificada, na quantidade e na importância dos seus títulos, numa carreira internacional que inclui 20 jogos pela Seleção Brasileira, inclusive em Copa do Mundo.

* Tapajós lançou domingo em Santarém um arrojado projeto para futebol de base, que, inicialmente, terá escolinhas em Santarém, Curuá, Itaituba, Alenquer, Óbidos, Prainha, Rurópolis, Altamira e Trairão, para crianças de 11 a 15 anos. "Futebol Formando Cidadão" é um projeto para 24 núcleos no Pará, com 1.750 crianças.