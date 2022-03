Só o Parazão para ter tanta onda na maré baixa

Estádios em obras ou inapropriados, lamaçais em vez de gramados, logística desafiadora... Que a infraestrutura joga contra, todos sabem. O que não pode é maré baixa fazer tanta onda no nosso campeonato. Lua minguante? Não, competência à míngua. A maré baixa que atrapalhou a logísta de dois times era previsível. E a maré levou toda a rodada. Bem Parazão mesmo!

Pensando bem, o adiantamento de uma rodada inteira, mesmo em cima da hora, não pode ter sido espantoso. Esse é o campeonato das mudanças de local, de data, de horário, a cada semana. Tudo é flexível no Parazão e barco segue minguante, conforme a maré.

Remo não pode se queixar

Se há um clube que não pode se queixar do adiamento da 8a rodada, por uma semana, é o Clube do Remo. Afinal, Felipe Gedoz e Erick Flores, que não jogariam no sábado passado, por motivos clínicos, no próximo domingo estarão aptos. O novato Marciel já será opção e o recém-chegado Raul estará mais adaptado.

Além das soluções que já estão no elenco, o Remo ainda ganhou tempo para contratar e legalizar o meia que buscava. Santa maré baixa! E o Paysandu, que já vinha mesclando o time para poupar jogadores, ganhou tempo extra para multiplicar as energias. Afinal, a partir de amanhã, se divide entre Parazão e Copa do Brasil.

BAIXINHAS

* Zagueiro ex-bicolor Thiago Costa, lateral ex-azulino Thiago Félix, volante Amaral e meia Dhonata, dupla ex-Castanhal. Esses são os nomes conhecidos do Trem, adversário do Paysandu, amanhã, em Macapá, pela Copa do Brasil.

* Paysandu em Macapá, amanhã, contra o Trem, pela Copa do Brasil, sem transmissão de TV. Nesse que é um caso de exceção, jogo para o imaginário da torcida bicolor na transmissão da Rádio Liberal/oliberal.com.

* Novorizontino com três ex-bicolores contra a Tuna, amanhã, em Belém: o técnico Léo Condé, o goleiro Giovanni e o volante Léo Baiano. Do trio, só Léo Baiano fez sucesso no Papão, em rápida passagem, em 2019. Fez 12 jogos, ótimas atuações e dois gols.

* Dinâmica do mercado. Mirassol/SP perde o ex-remista Eduardo Batista para o Juventude/RS e mira o bicolor Márcio Fernandes.

* Vinícius, 197 jogos pelo Remo. Deve fazer o jogo 200 no fechamento da próxima fase (mata mata) do Parazão. Domingo, no seu jogo 198, Vinícius vai enfrentar o lateral Levi, do Águia, que tem 171 jogos pelo Leão Azul. Levi é o segundo entre os que têm mais jogos com a camisa azulina neste século.

* Ricardinho, o craque do Papão, resolveu dedicar-se ao estudo de gestão esportiva. Aos 36 anos, em fim de carreira, é o caminho que ele pretende ao pendurar as chuteiras.

* Remo e Paysandu convidados para uma Liga de Clubes (Séries A e B) que está sendo criada no Brasil, por terem, ambos, potencial para estarem brevemente na Série B. O problema é que tem faltado união para a formação da Liga, que nasceria redimensionando a força financeira dos clubes.