Serie C: em tese, cinco clubes para três vagas

Volta Redonda (26 pontos), Athletic (25), São Bernardo (24), Botafogo/PB (24), Ferroviária (24). Em tese, o avanço desses cinco clubes à segunda fase da Série C é só uma questão de confirmação. As outras três vagas estariam entre Londrina (20), Tombense (19), Figueirense (18), Ypiranga (16), Remo (16).

O Ypiranga tem 10 jogos para disputar, três a mais que os seus quatro concorrentes nessa projeção. O Remo vai fazer quatro jogos fora (Ferroviária, Figueirense, Confiança e São José) e três em Belém (CSA, Aparecidense e Londrina). "Batata quente" para esse Leão que dá sinais animadores para a reta decisiva. Se confirmar os sinais, chega lá com autoridade.

Papão já mira 2025

Contratos prorrogados! O goleiro Diogo Silva, o lateral-direito Edílson e o zagueiro Lucas Maia vão seguir no Papão até o fim da temporada 2025. Quintana e Esli Garcia em avançadas negociações. Assim, o clube foge da política do recomeço e começa a construir a base de uma continuidade.

É assim, planejando e agindo com a devida antecedência, em cima das constatações de qualidade técnica, responsabilidade e espírito vencedor que se constrói o sucesso no futebol. O Paysandu dá sinais de que está nesse rumo. O tempo vai confirmar, ou não. Claro que isso depende muito da permanência na Série B, pelo potencial orçamentário que este campeonato proporciona.

BAIXINHAS

* O zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, o meia argentino Benjamin Borassi e os atacantes Esli Garcia (Venezuela) e Juan Cazares (Equador), além dos brasileiros. Cinco nações representadas no elenco bicolor. Benjamim Borasi veio do São Luiz de Ijuí, interior do Rio Grande do Sul.

* Vai dar o que falar o reencontro de Nicolas com o Ceará, pelo desenlace polêmico na transferência para o Papão. Destaque do time bicolor em Curitiba, Nicolas será o centro das atenções no jogo da sexta-feira. Este ano, também na Curuzu, Nicolas reencontrou o Goiás e deixou sua marca de artilheiro.

* Na "era" Rodrigo Santana o Remo disputou 18 e conquistou 12 pontos, 66,7%. É um aproveitamento de G8. Na campanha geral o Leão está com 44,4%, com o desafio de conquistar dois terços dos pontos que ainda vai disputar.

* Se o Paysandu perdeu o zagueiro Wanderson por cartões amarelos, o Ceará perdeu o meia Lourenço pelo mesmo motivo, para o jogo da sexta-feira, 21h30. Wanderson sai, mas o titular Quintana volta à zaga bicolor.

* Abre-se hoje e vai até 2 de setembro a segunda janela de transferências no futebol brasileiro. Paysandu tem Cazares, Keffel, Paulinho Bóia e Benjamim Borasi para inscrever na Série B. O Remo está contratando, mas ainda não tem nomes nos noticiários.

* Dos adversários do Remo nas últimas sete rodadas da fase, só a Aparecidense não tem ex-azulinos. Na Ferroviária estão Victor Andrade e Igor Fernandes; no CSA, Lucas Marques e Vitor Leque; no Figueirense, Camilo e o técnico Claudinei Oliveira; no Confiança, Júlio Rush e o técnico Mazola Junior (Diego Ivo saiu para o Avenida/RS); no Londrina, Thiago Ennes; no São José, Fredson e Gabriel Lima.

* Goleiro Felipe, que ano passado defendeu o Santa Rosa na Segundinha paraense e este ano esteve no Sampaio Corrêa, agora é do Differdange, de Luxemburgo. Aos 40 anos, estará na próxima edição da Champions League.