Seleção: era digital inviabiliza treinos com presença de público

Tal como nos clubes, também na Seleção Brasileira, treino aberto só se for recreativo, em situações pontuais. Lamentavelmente, não é o caso desta vez, quando Fernando Diniz aproveita o pouco tempo que tem para iniciar a adaptação dos atletas a um novo sistema de jogo, para uma estreia em Eliminatórias.

Na era digital, em que todos têm à mão um celular com recursos para gravação e até transmissão de imagens ao vivo, treinar com público no estádio só ajudaria no efeito político. A explicação de que não vai ser possível porque a Polícia Militar está mobilizada para os eventos cívicos do feriado é mais oportuna do que pertinente. O "não" é mesmo da Seleção, cuja programação de atividades da semana já não previa nenhum treino aberto.

Seleção não é mais do povo

Ingressos a preços muito além das condições financeiras das camadas mais populares. Medidas de segurança (necessárias!) que isolam os atletas... Por isso, a Seleção Brasileira não é mais do povo, cujo contato se restringe às telas da televisão e dos smartphones.

Os "espetáculos" das Seleções e grandes times são para quem pode pagar. O povo fica com o envolvimento e a interação à distância. Esse futebol milionário que alimenta sonhos também provoca frustrações. Uma realidade para ser compreendida, mesmo por quem a reprova.

BAIXINHAS

* A Seleção Brasileira joga amanhã em Belém, mas os profissionais do Paysandu vão ver o jogo em Manaus, pela Rede Globo, após Terra e Paixão. Os bicolores viajam hoje cedo.

* Após cinco meses, o time do Amazonas volta à Arena da Amazônia, sábado, contra o Paysandu. Nesta Série C, será o primeiro jogo da Onça na Arena, onde a maioria dos seus atletas jamais pisou.

* Diego Ivo faz questão de dizer que quer voltar para o Remo em 2024. Como conquistou a torcida azulina, é muito provável que tenha mesmo um novo contrato a cumprir no Baenão. Diego Ivo completa 35 anos em abril.

* Atacante Pedro Victor se recupera de cirurgia no Núcleo de Saúde e Performance do Remo, em Belém. O zagueiro Paulão, do Paysandu, faz o preparatório em Salvador e voltará para também se submeter a uma cirurgia.

* Caiu muito a artilharia do ex-bicolor Nícolas. Em cinco meses no Ceará, apenas três gols em 21 jogos. No Paysandu ele fez 37 gols em 103 jogos, de 2019 a 2021. No Goiás, 29 gols em 96 jogos, de julho de 2021 a abril 2023.

* Castanhal Esporte Clube completa hoje 99 anos. Na origem, o time usava as cores azul e branco. Mudou para preto e amarelo em homenagem aos japins que faziam ninho numa árvore dentro do estádio do clube. Desde então, o mascote é o Japiim.

* Domingo, 16 horas, em Garrafão do Norte, jogo beneficente para a família do Lucas Caroço, atleta que morreu no início da semana em consequência de um acidente de trânsito. Seleção de Garrafão do Norte x Seleção de Capitão Poço. Ingresso: 5 reais ou um quilo de alimento não perecível.