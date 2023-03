São Raimundo x Remo, um duelo nas nuvens

Dois times que estão nas nuvens, num começo mágico de temporada, têm hoje um duelo pra lá de interessante na Copa Verde. O São Raimundo vive o melhor período dos seus 60 anos de história e tem motivos para acreditar em classificação à semifinal. Mas o Remo, na sua sequência de nove vitórias, é um time que está se solidificando e também transmite confiança plena. O Leão é favorito para a classificação, mas o jogo de hoje tem equilíbrio de possibilidades.

O time roraimense assustou o país quando eliminou o Cuiabá da Copa do Brasil, e vem confirmando a sua força, mas deixou de ser surpresa. Foi estudado e hoje, ao receber o Remo, terá o confronto mais tático. Um time vai ser parâmetro para o outro nesse duelo "nas nuvens".

Semana do alívio no Papão

Depois de oito jogos em 31 dias e uma sucessão de lesões, o Paysandu está na semana do alívio, com intervalo de seis dias do último para o próximo jogo. Tempo para superação de fadiga, reavaliações, correções, aprimoramentos, conversas francas, ajustes no time para o confronto com a Tuna, no sábado.

Vindo de uma derrota e dois empates nos primeiros jogos como visitante, o Papão reencontra a torcida bicolor sob descrença e muita cobrança. Precisa não só vencer, mas também convencer de que é capaz de conquistar os objetivos. Alguns atletas têm o desafio particular de provar merecimento de estar no clube. E se o ambiente é tenso no Paysandu, é apavorante na Tuna pelo risco de rebaixamento. Duelo ardente!

BAIXINHAS

* Aguia x Goiás, 19 horas, no canal fechado Prime Vídeo. São Raimundo x Remo, 20 horas, no canal da Remo TV (YouTube). Copa do Brasil e Copa Verde na telinha hoje à noite, ao vivo.

* Tavinho, santareno, 30 anos, meia, é uma das principais peças do São Raimundo de Roraima. No Pará ele defendeu São Francisco, Tapajós e Castanhal. Tavinho chegou a desistir da carreira, mas voltou e está tinindo no time de Boa Vista.

* " Se o Naylhor não puder jogar, vou ter que lançar o garoto da base", frase de Márcio Fernandes se referindo ao jovem zagueiro Yarlei, diante das suspensões de Genílson e Bocanegra. Pressionado, MF nem consegue medir as palavras. Em situação normal, se preocuparia em dar moral e manifestaria plena confiança no garoto.

* Leonan volta a jogar justamente quando Raí mostra ascensão na lateral esquerda do Remo. Raí está se favorecendo da evolução tática da equipe, na clareza das suas funções, e ganhando autoconfiança. Mais do que nunca precisa confirmar a ascensão para não ser barrado.

* Pesquisa de Orlando Ruffeil mostra que a sequência de vitórias do Remo em 1989 foi de 18 jogos, entre oficiais e amistosos. Portanto, o dobro da marca já atingida pelo time atual no Parazão, Copa do Brasil e Copa Verde.

* Missão muito difícil para o Águia, sim; mas nada fácil para o Goiás, hoje, em Marabá. Tudo para ser um jogaço. Para ter chance, o Águia tem que explorar o próprio entusiasmo, se agigantar e ser fogoso. Ou seja, ter coragem para se arriscar.

* Se o Goiás não tiver o mesmo espírito, pode sucumbir com todo o seu favoritismo. Invicto há 15 jogos, o time de Guto Ferreira está em bom astral, particularmente o ex-bicolor Nicolas, autor de oito gols em 15 jogos na temporada.