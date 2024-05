Sampaio x Remo: um dos piores ataques contra uma das piores defesas

Com apenas um gol em cinco jogos, o Sampaio Corrêa tem um dos piores ataques da Série C, enquanto o Remo, que tomou 10 gols em seis jogos, está entre as piores defesas. Nos dois times, os últimos treinamentos foram focados na resolução dessas deficiências.

O Leão Azul tem sido vulnerável por falta de compactação, uma questão tática decorrente de baixa intensidade e muitos erros de passe. O técnico estreante Rodrigo Santana conduz os trabalhos por melhora de desempenho da equipe. Se conseguir, as chances de vitória serão reais. Tanto no Remo como no Sampaio, o desafio é minimizar os erros e maximizar os esforços, por reabilitação no campeonato.

Efeitos da Copa Verde: paz onde haveria crise e crise onde haveria paz

Apesar da posição de rebaixamento na Série B, o Papão está no paraíso. O Vila Nova, mesmo no meio da tabela de classificação, está em situação infernal. Esse é o duplo efeito da Copa Verde, que mudou a atmosfera dos dois clubes, plantando paz onde haveria crise e crise onde haveria paz.

Do lado bicolor, a missão é não deixar a peteca cair. É hora de explorar a atmosfera criada pelo título da CV no difícil jogo da terça-feira, contra o América Mineiro. E isso é uma questão de esmero tático, dentro da realidade da Série B, principalmente nas funções defensivas. Se o vento está a favor, é a oportunidade perfeita para a tão esperada e tão cobrada decolagem.

BAIXINHAS

* Torcedores rivais tripudiam do Vila Nova pelos "10 x 0" do Paysandu e os bicolores se deliciam com o feito histórico. Os dois times vão se reencontrar dias 2 de agosto em Goiânia, na 19⁠ª, e 26 de novembro em Belém, na última rodada da Série B, em possível decisão de acesso ou de rebaixamento.

* Pedro Vitor, lesionado em treinamento, deve desfalcar o Remo amanhã. Marco Antônio ganhando nova função, como meia central. Raimar ressurgindo na lateral-esquerda e possibilidade de entrada do jovem lateral-direito Diogo Batista, que vem se destacando nos treinos. É o time azulino se desenhando.

* Brenner vem aí. O ex-azulino perdeu a titularidade, mas está a serviço do América Mineiro, adversário do Paysandu na terça. Pelo Leão, em 2022, Brenner fez 32 jogos e 11 gols. No América, sete jogos e um gol.

* O Remo está cinco pontos abaixo da zona de classificação e dois pontinhos acima da zona do rebaixamento, que é encabeçada justamente pelo Sampaio Corrêa. Isso mostra como é importante o jogo deste sábado, em São Luís.

* Papão garantindo permanência de Esli Garcia com prorrogação de contrato até o final da temporada. O clube negocia a compra dos direitos econômicos do venezuelano, observando que haverá investidas de grandes clubes se Esli continuar se destacando.

* Erros de passe já pesam contra Paulinho Curuá também na avaliação de Rodrigo Santana. Volante de força na marcação, o atleta não tem evoluído no rendimento técnico. Pela posição onde joga, seus erros de passe atrasam a construção de jogadas e o impedem de emplacar titularidade.

* Sem vencer há 10 jogos, amargando dois meses e meio de jejum, o Águia joga em casa, amanhã, 19 horas, contra o Altos/PI, buscando reação na Série D. Duas horas antes a bola vai rolar em Teresina para River x Cametá.