Ricardo Catalá vai ter a maior torcida da vida dele amanhã

Queridão da torcida azulina, Ricardo Catalá nunca viu tantos torcedores do seu lado como verá amanhã (24), contra o Figueirense. A expectativa é por 40 mil torcedores do Leão Azul no Mangueirão. Situação inédita para um técnico cujo currículo se resume aos paulistas Red Bull Brasil, Mirassol, Guarani e São Bernardo e ao paranaense Operário.

Entre os jogadores, quase todos são "cascudos" em jogos de casa cheia, inclusive pelo próprio Remo. Isso passa a segurança de estabilidade emocional nessa fase de ascensão da equipe. O Leão tem credenciais de sobra, mas também tem no Figueirense um adversário plenamente capaz de dificultar a missão e até de estragar a festa azulina.

Papão não perde há 4 e Botafogo não vence há 4 jogos

Paysandu e Botafogo/PB têm em comum três empates nas últimas quatro rodadas. A diferença é o Papão vem de vitória sobre o Floresta (2 x 1) e time paraibano teve derrota no penúltimo jogo, para o Volta Redonda (1 x 0). São dois times em oscilações no campeonato, que se enfrentam na terça-feira, 20 horas, em João Pessoa.

O Paysandu está pressionado pela má campanha e pela "colcha de retalhos" em que se transformou com a sucessão de remendos em contratações e dispensas. Um absurdo! No Botafogo a pressão é pela campanha decadente (7° lugar, 14 pontos), depois de ter disputado a liderança nas primeiras rodadas. Um time que saiu da empolgação para a apreensão.

BAIXINHAS

* Estatísticas da Série C: mandantes venceram 47,78% dos jogos; empates 25,56%; visitantes venceram 26,67%. Na artilharia, Sassá (Amazonas) lidera com 11 gols. Mário Sérgio (Paysandu) tem 4 e Muriqui (Remo) tem 3 gols.

* Se os azulinos esperam ver um artilheiro em Rafael Silva, os números dele não são nada animadores. Desde 2020 ele tem 127 jogos e 17 gols: um gol a cada 7,4 jogos. Mário Sérgio (Paysandu) tem 17 gols só este ano, em 30 jogos.

* Naylhor, João Vieira e Dalberto são os únicos remanescentes na Curuzu do time que conquistou a última vitória do Paysandu fora do Pará, há 10 meses: 3 x 0 sobre o Altos, no Piauí. Desde então, 12 jogos sem vitória fora do estado.

* Time bicolor na vitória em Teresina: Elias Curzel; Leandro Silva, Naylhor, Genílson, Patrick Brey; Mikael, João Vieira (João Henrique), Gabriel Davis, Marlon (Alessandro Vinicius); Robinho (Dioguinho) e Dalberto (Pipico).

* Genílson, 62 jogos e 8 gols com a camisa do Paysandu, foi contratado pelo ABC e vai jogar na Série B. O zagueiro que brilhou no Papão em 2022, este ano foi peça apagada na Curuzu.

* Figueirense vem com o lateral-esquerdo Raí, ex-azulino, no banco e o volante ex-bicolor Léo Baiano no time. Vai ser o segundo jogo do técnico Paulo Baier no Figueira. Na estreia dele, vitória fora de casa (1 x 0) sobre o Brusque.

* Águia x Tuna, amanhã, 18 horas. A tendência é que ambos se classifiquem na Série D, mas se só couber um deles na segunda fase, certamente será o vencedor deste sábado.

* Causas e consequências da proibição, pela Justiça, de competições para atletas abaixo de 16 anos no futebol do Pará. Domingo aqui na coluna.