Retranca bem sucedida no 8° ponto do Paysandu

Clássica retranca! Marquinhos Santos fez do Paysandu um bloco defensivo e contou com defesas providenciais de Gabriel Bernard para suportar a pressão do Operário e faturar um ponto precioso no Paraná.

O ataque do Papão só foi acionado em alguns lançamentos e a finalização que levou perigo foi quase do meio de campo, quando Mário Sérgio viu o goleiro adiantado e arriscou. O time bicolor cumpriu fielmente o plano da retranca e teve êxito, apesar do quarto jogo sem vencer. Segunda-feira, na Curuzu, com portões fechados, jogo dificílimo contra o líder São Bernardo.

Leão, hoje é vencer para se convencer

Depois de cinco derrotas consecutivas e a queda de Marcelo Cabo, o Remo entrou numa sequência de três jogos sem perder, mas ainda precisa se convencer de que está mesmo reagindo. Pode ser hoje, se tiver boa atuação e vencer o América de Natal. É jogo para virar a chave da confiança!

Inconfiável principalmente nas bolas aéreas defensivas, o Remo precisa ser mais ágil tanto nas ações de ataque como de defesa, precisa ser mais impositivo. A anunciada saída do esgotado Pablo Roberto para entrada de Fabinho no ataque e recuo de Muriqui para o meio é uma mexida promissora. Deve melhorar a primeira marcação e elevar a criatividade. Pelo menos em tese!

BAIXINHAS

* O América/RN é um time pressionado, mas aguerrido. Com a figura decisiva de Wallace Pernambucano, deve apostar em artimanhas para irritar, desestabilizar os azulinos e jogar por algumas chances para o seu artilheiro. O fator mental será muito explorado.

* Impossibilidade de ter a torcida na Curuzu, segunda-feira, torna ainda mais desafiador para o Papão o confronto com o poderoso São Bernardo. Jogo para absoluta aplicação tática, nesta fase de instabilidade do time bicolor.

* Richard Franco no banco do Leão. O paraguaio tem o jogo físico que a Série C exige, mas está voltando de lesão e só deve ser acionado no segundo tempo. O Remo sentiu muito quando RF caiu de rendimento, e vai ganhar muito à medida que ele for recuperando a forma.

* Quatro gringos fizeram este ano um recorde de amarga lembrança para o Paysandu: os venezuelanos Robert Hernandez e D'Agostinho, o colombiano Bocanegra e o paragiaio Jimenez já estão no passado.

* O Papão voltou a ser 100% brasileiro, depois de quádruplo fracasso na investida contra a "mesmice", como justificou o dirigente Roger Aguilera na época das contratações internacionais.

* É para o lugar deixado pelo ex-remista Rafinha que o Vitória quer o bicolor Mário Sérgio, na Série B. Rafinha foi liberado para o América/RN depois de 11 gols em 38 jogos pelo clube baiano. Pelo Remo ele fez um gol em 25 jogos, em 2021.

* Nicolas Careca, 26 anos, 1,88m, novo centroavante do Paysandu, assinou a última súmula dia 17 de março, pelo Guarani. Último gol dele no dia 18 de janeiro, contra o Santos.