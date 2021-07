Remo projeta auge do time na 20a rodada

"Estamos trabalhando pra zerar o 'lixo orgânico' de todos os atletas", disse à coluna o fisiologista do Remo, Erick Cavalcante, salientando que Marlon, Rafinha e Lucas Tocantins já completaram esse processo e que o próximo será o zagueiro Fredson. Pela projeção do fisiologista, esse trabalho de depuração vai permitir ao time azulino atingir o seu auge físico na 20a rodada.

Hoje as maiores preocupações são com Lucas Siqueira, que nem viajou a Londrina, Victor Andrade e Uchôa, que viajaram, mas sob recomendações pelo alto nível de fadiga. O Remo está sofrendo as consequências da maratona de jogos, viagens e sono irregular. Uma forma de atenuar é com rodízio de atletas durante os jogos ou de um jogo para outro.

Ratinho, o guerreiro bicolor

Se há um jogador de plena entrega física no Papão é o volante Ratinho. Um guerreiro! Depois da passagem pelo Paragominas, em 2017, ele rodou até pela Coreia do Sul. Ano passado fez 18 jogos pelo Goiás.

Ratinho, goiano de 24 anos, 23 jogos e dois gols pelo Papão, compensa as limitações técnicas pelo esforço na marcação. É o principal símbolo de bravura no time bicolor, e será peça vital no domingo contra o Manaus.

BAIXINHAS

* Após o jogo contra o Cruzeiro, os atletas do Remo permaneceram no Baenão para alimentação e algum repouso até uma da manhã, quando saíram para o aeroporto, rumo a Londrina, com o sono muito comprometido. A tendência é que o time sinta os efeitos no jogo.

* Rildo diz estar a todo vapor no Papão, porém sem ritmo de jogo, afinal ainda não jogou nesta temporada. Ele entrou em rota de colisão com dirigentes do Avaí e foi castigado com afastamento.

* Dos contratados pelo Paysandu durante a Série C, o lateral Marcelo, o volante Paulo Roberto e o atacante Bruno Paulo estrearam e foram discretos. Elias, Marino, Jeferson, Rildo, Thiago Santos e Rafael Grampola estão na fila para estrear, e o clube segue contratando. Busca mais um ou dois meias.

* Lucas Siqueira não está com lesão muscular. Ele foi sacado da viagem a Londrina por precaução, para ter repouso e todas as condições de tratamento. Ele perde 4% do próprio peso por jogo e não vinha tendo tempo para a plena recuperação. Por isso, a queda de rendimento. Artur e Marcos Júnior, os candidatos à vaga.

* Londrina sem vencer há seis jogos e com o pior ataque da Série B. Tem apenas sete gols. O time alviceleste ainda não venceu em casa. Ricardo Luz, ex-Remo, titular da lateral direita. Mas o também ex-remista Salatiel, atacante, está barrado pelo técnico Márcio Fernandes, outro ex-azulino.

* CBF formou grupo de estudo de viabilidade da volta gradativa do público aos estádios e acionou as Federações para contatos com governos estaduais e municipais.