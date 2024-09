Remo passa confiança; Esli vira questão no Paysandu

Leão já passa confiança e ainda tem margem para evoluir

O time azulino está na sua melhor performance na temporada, mas ainda em ajustes e crescimento. O sistema defensivo encaixou, tornou-se confiável. O sistema ofensivo melhora de jogo pra jogo, assim como o rendimento físico e a força emocional.

É muito promissor o fato de o Remo seguir em crescimento em pleno quadrangular do acesso. As perspectivas são muito boas, mas exigem a consciência de que a essência do time está no espírito de superação. Com todos os titulares aptos para o jogo contra o São Bernardo, na segunda-feira, o Leão estará na plenitude para o segundo passo rumo à Série B 2025.

Esli Garcia vira uma questão no Paysandu

Em geral, o público avalia o jogador com posse de bola. É bem o caso de Esli Garcia, que encanta e decide. E sem a bola, o que ele representa no sistema de jogo, nas funções defensivas?

Hélio dos Anjos tem razão quando diz que o venezuelano "não sustenta" o seu papel no sistema por 90 minutos. Esli não tem resistência muscular para atacar e defender, como extremo. Mas Esli virou uma questão pela ideia de sub utilização. Algo a ver com a vitrine do atleta, na Série B, na falta do novo contrato e nova multa rescisória?

De qualquer forma, a questão de Esli Garcia tem sim o aspecto fisico-tático alegado por Hélio dos Anjos. Fora disso, o que há são deduções.

BAIXINHAS

* O contrato de Esli Garcia, já prorrogado, termina ao final da Série B. Foi fechada uma negociação para novo contrato, mas o Paysandu recuou. Nasceu aí o desconforto do atleta na Curuzu, agravado por sua sub utilização. Esli é o artilheiro do Papão na Série B com 6 gols em 22 jogos.

* Diogo Batista, Rafael Castro, Sávio, Bruno Silva e Rodrigo Alves. Cinco contratados na "era" Rodrigo Santana que realmente são reforços. Vejamos Jonny Robert. O fato é que depois de tantos erros nas contratações, o Remo entrou numa série providencial de acertos.

* As contratações "cirúrgicas" do Remo foram todas modestas. O único "medalhão", Bruno Silva, veio humildemente, tão determinado a brilhar quanto os demais. Bruno veio da 2a divisão paranaense, Diogo estava à margem do elenco do Coritiba, Rafael Castro e Rodrigo Alves vieram da Série D, Sávio estava desempregado e Jonny Robert sem espaço no Amazonas.

* O próprio Rodrigo Santana chegou como contratação modesta, dividindo opiniões, e deu muito certo. O Remo na temporada se divide em duas fases. Numa "rasgou" dinheiro e na outra otimizou dinheiro.

* Torcidas de Remo e Paysandu são fabulosas. Lotam o estádio e elas próprias fazem o espetáculo. Ano passado, shows da galera bicolor. Este ano, a vez da galera azulina brilhar para todo o país aplaudir. Nas comparações, o peso da rivalidade. Re-Pa dos heróis anônimos.

* Estreia do camaronês Joel no ataque do Papão não deve ocorrer contra o Amazonas, quinta-feira. O atleta fez o seu último jogo no dia 7 de julho, pelo Hà Nôi (Tailândia). Estava de férias em Curitiba e precisa de tempo não só para recuperar a forma física, mas também para se adaptar ao calorzão de Belém.

* Yony Gonzalez ainda não fez gol, está correspondendo taticamente no ataque e deve ser mantido para enfrentar o Amazonas. Há significativa possibilidade para o retorno de Paulinho Boia. O jogo, na quinta-feira, será às 9h30 da noite, na Curuzu.