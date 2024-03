Alguns conceitos revistos, posicionamentos ajustados, reação pela força da cumplicidade... O time remista passou no teste da pressão ao se impor fisica, técnica, tática e emocionalmente diante do Águia. O Remo não mudou de técnico, mas mudou o técnico e ele mudou o time.

Ricardo Catalá saiu-se bem antes, durante e depois do jogo: na preparação ao corrigir posicionamentos, funções e atitudes; nas decisões com bola rolando e até na entrevista coletiva, quando mostrou muita consciência profissional ao falar dos acontecimentos pós-eliminação na Copa do Brasil. Ainda não dá pra dizer que Catalá e comandados estão redimidos. Amanhã eles estarão novamente à prova, diante do São Francisco.

No que depender de alerta, Papão vai com tudo

As surpresas que a Copa do Brasil já aprontou se somam às cobranças habituais do técnico Hélio dos Anjos e da torcida. No que depender de alerta, o Paysandu vai com toda carga e todos os cuidados para o confronto com o Ji Paraná, quinta, no interior de Rondônia.

Bom mesmo que o Papão vá prevenido, porque o adversário ficou mais aceso depois que o Porto Velho eliminou o Remo. A magia da Copa do Brasil nesses confrontos está na supermotivação do time da casa, com total envolvimento da cidade. Cria-se um clima de "jogo da vida", e é isso que espera pelos bicolores em Ji Paraná.

BAIXINHAS

* De todo o elenco do Paysandu, só João Vieira, Wanderson, Nícolas e Vinícius Leite já jogaram pelo bicolor na Copa do Brasil. São também os atletas com maior quilometragem pelo clube.

* Robinho é uma autoridade na Curuzu em matéria de Copa do Brasil. Ele tem três títulos na competição. Foi campeão pelo Palmeiras em 2015, e bi pelo Cruzeiro em 2017 e 2018. O Papão é o 8° clube da carreira de Robinho, que teve três passagens pelo Avaí, duas pelo Santos e duas pelo Coritiba, além de ter ficado cinco anos no Cruzeiro.

* Catalá não só absorveu bem as críticas da imprensa e os protestos de torcedores, como também soube explorar as adversidades para um espírito solidário entre os atletas. Foi dado um bom sinal de força de grupo.

* O garoto Henrique está sob aplausos com merecimento, como maior destaque do Remo na vitória sobre o Águia. Mas é justo reconhecer e aplaudir também o desempenho do zagueiro Ligger. Ganhou todas no jogo aéreo, sua maior virtude, e liderou o sistema defensivo.

* Segundo Catalá, há duas ou três posições com disputa em aberto no Remo. No mais, as titulatidades estão definidas para uma continuidade que dê consistência ao time. O Leão joga amanhã no Baenão, contra o São Francisco, e domingo em Bragança, contra o Bragantino.

* Nicolas (Paysandu) x Jonathan Chula (Tuna), seis gols, cada. É esse o duelo pela artilharia do Parazão. Gileard (Bragantino) tem quatro. Camilo e Echaporã (Remo), Gedoz (Castanhal), Flávio (Santa Rosa), Felipe (Cametá) e Dedé (Tuna) estão com três.

* Iguatu/CE x Juventude/RS, hoje, 20 horas, no interior do Ceará. Desse jogo sai o adversário de Paysandu ou Ji Paraná na Copa do Brasil. Na Copa Verde o Trem/AP será adversário do Remo, enquanto o Paysandu enfrentará Águia ou Rio Branco/AC, que se enfrentam amanhã em Marabá.

* Guilhotina implacável! Uma demissão no domingo: técnico Alexandre Finazzi (Tapajós) e três na segunda-feira: técnicos Rogerinho Gameleira (Bragantino) e Rodrigo Reis (Santa Rosa), além do preparador de goleiros Juninho (Remo).