Remo já tem 58% da prioridade na Série B

Se a permanência na Série B é o objetivo prioritário, o Leão Azul já tem 58% da pontuação que precisa, e até já se permite mirar o G4. A vitória sobre o Confiança, ontem, em Aracaju, por 2 x 1, premiou o time de Felipe Conceição por mais uma boa atuação e empolgou de vez a torcida.

O Remo optou por ser reativo, mas jogando com consistência. Explorou bem as deficiências do adversário e poderia ter goleado, não fossem os milagres do goleiro do Confiança, Michael. Foi a quinta vitória consecutiva do Remo sobre o Confiança em Aracaju: 1 x 0 em 1992, 5 x 3 em 2016, 1 x 0 em 2017, 2 x 0 em 2018 e 2 x 1 em 2021.

Papão x Voltaço, nenhum gol na história do confronto

Paysandu e Volta Redonda só se enfrentaram três vezes, mas com três 0 x 0, em 2019 e 2021. Foram mais de 280 minutos de bola rolando sem a bola chegar às redes. Até pênalti foi perdido nessa história. No primeiro duelo, em Volta Redonda, o goleiro bicolor Mota defendeu cobrança de João Carlos.

Sob comando de Roberto Fonseca, o Papão já quebrou o jejum de vitórias em casa. Quebrará também o jejum de gols no confronto? Se bem que um novo empate, mesmo em 0 x 0, não deixaria de ser interessante para quem está na vice-liderança do grupo e visita um concorrente direto por classificação. Vitória, seria a perfeição.

BAIXINHAS

* Volta Redonda terá contra o Papão o cearense Olávio, 27 anos, artilheiro do Brasil nesta temporada, com 23 gols em 25 jogos. Ele fez 22 pelo Atlético/CE no campeonato estadual (14) e na Série D (8), e já estreou no Voltaço marcando contra o Botafogo/PB.

* No seu primeiro jogo como profissional na cidade onde nasceu, o atacante sergipano Victor Andrade foi herói do Remo contra o Confiança. Outro sergipano jogou muito na vitória remista foi o volante Uchôa. Laterais Thiago Ennes e Igor Fernandes suspensos por cartões amarelos, não enfrentam o CRB no sábado.

* Equipe médica do Paysandu em atenção absoluta para Diego Matos, que saiu lesionado do jogo contra o Jacuipense. A evolução do tratamento é animadora para o jogo do próximo domingo. Diego Matos já é um dos jogadores mais importantes do time bicolor.

* Castanhal com 29, Ferroviária/SP com 28 e o São Raimundo/RR com 25 pontos formam o Top 03 da classificação geral da Série D. No sábado o Japiim vai jogar em Roraima contra o bom time do São Raimundo.

* Cruzada contra egos no Japiim. Na ótima campanha do Castanhal, classificado com quatro rodadas de antecedência, a maior preocupação é em frear vaidades e manter o time focado. A liderança do volante Willians, ex-Flamengo, vem sendo fundamental nesse patrulhamento e permante alerta.

* Agenda do final de semana: sábado, às 17 horas São Raimundo x Castanhal em Boa Vista, às 18 horas Paragominas x Imperatriz, às 21 horas. No domingo, às 18 horas, Volta Redonda x Paysandu em Volta Redonda/RJ.