Remo já estreia em débito, sob cobranças

Não deveria ser assim, mas o novo time do Remo já foi julgado no início da sua construção, nos quatro amistosos da pré-temporada, e vai estrear no campeonato sob cobranças. A partir deste domingo, contra o Independente, o Leão de Marcelo Cabo tem a obrigação de somar pontos e a necessidade de mudar a impressão dos torcedores.

A entrada de Anderson Uchôa deve contribuir muito, por ser um iniciador de jogadas e dar celeridade ao time. Mas a maior diferença para o que foi visto nos amistosos deve ser a competitividade, inclusive com o componente da superação. Pelo débito junto à torcida, pelo ambiente de cobrança e o Baenão lotado, esse jogo já vai testar a força emocional do time, que está recheado de atletas experientes, presumivelmente "cascudos".

Fartura de lesionados no Papão

Não está faltando trabalho aos profissionais do departamento de saúde do Paysandu. Além de Dalberto, que se lesionou em setembro e precisou de cirurgia, estão sob cuidados médicos Ricardinho, Samuel Santos, Eltinho, Alex Matos, Bocanegra e Vitor Souza.

Há um misto de infelicidade com circunstâncias nas causas dessa fartura de lesões. O Paysandu precisou correr contra o tempo na pré-temporada, que teria apenas três e acabou dobrando para seis semanas. Agora o jeito é superar os atropelos nas primeiras rodadas do campeonato, recuperando e reinserindo gradativamente esses jogadores. Bem o caso de Ricardinho, que só deve reaparecer no time em março, pouco antes do Re-Pa que vai reabrir o Mangueirão.

BAIXINHAS

* Dalberto só voltará a ser opção no Paysandu para a Série C. O atacante, emprestado pelo CSA, se lesionou na partida contra o ABC, na segunda rodada do quadrangular do campeonato brasileiro. Passou por cirurgia em setembro e está no passo a passo da recuperação.

* Ontem a coluna mostrou os números gerais do aniversariante Paysandu (5.016 jogos), levantados pelo pesquisador Jorginho Neves. Hoje a coluna antecipa os números do Remo, que festeja aniversário de fundação no próximo domingo. Pesquisa do professor Orlando Ruffeil.

* Embora fundado em 1905, o Remo só passou a ter futebol em 1913. Tem 4.527 jogos, 2.405 vitórias, 1.088 empates, 1.008 derrotas. 26 jogos não tiveram os resultados identificados. O Leão fez 8.902 gols e tomou 4.876.

* Lesões de Samuel Santos e Eltinho devem dar espaço a Boesel e Juan Tavares nas laterais do Papão, quinta-feira, contra o Itupiranga. No meio de campo, Gabriel Davis é candidato à camisa de Ricardinho.

* Magno, atacante, ex-Parauapebas, Remo, Paysandu e Independente, rodou fora do estado e está de volta do clube de Tucuruí, agora com 29 anos. Magno estará em campo no domingo, contra o Leão Azul.

* Vale aplausos o novo aspecto do Parque do Bacurau, em Cametá. O estádio está todo pintado e com nova cobertura de arquibancadas. A imagem só não está melhor (principalmente na televisão) por causa do gramado. Mas, aparentemente, houve grande avanço.

* Estádio de Ipixuna atende o São Francisco e a Curuzu é a casa compartilhada pelo Paysandu com o Tapajós. Times santarenos seguem longe do Barbalhão, cujas obras não têm data para conclusão.