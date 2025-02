Remo em vergonha sem desculpa; Paysandu com gramado em alerta

Leão: sufoco e vergonha sem desculpa

O Remo fez uma pré-temporada completa e começou empolgando a torcida, mas já causa apreensão. Jogando mal, ficou no empate com Capitão Poço e São Raimundo em Belém, passando sufoco e vergonha sem desculpa.

Eliminado ontem da Copa Verde pelo São Raimundo de Roraima, nos pênaltis, o Remo deu um vexame absurdo. Menos mal que o jogo foi de portões fechados e a torcida foi poupada de testemunhar. O São Raimundo enfrentará o Amazonas na próxima fase da Copa Verde, enquanto o Leão Azul terá que lidar com as consequências do vexame, enfrentando muita cobrança. Nesse clima, o time azulino encara a Tuna no domingo, na quinta rodada do Parazão.

Gramado? Desgaste? Desatenção?

Os argumentos usados pelos profissionais do Paysandu para justificar a má atuação e o drama diante do Porto Velho são procedentes. No entanto, nada disso estaria sendo alegado se o time estivesse bem no desempenho e nos resultados. A causa real dos problemas vem do trabalho atropelado na reconstrução do time.

Os bicolores começaram a treinar no dia 4 de janeiro. Em um mês, já fizeram seis jogos e, nesse período, vários atletas chegaram e continuam chegando, inclusive do exterior. Esperar que tudo funcione perfeitamente de imediato é acreditar em mágica ou milagre. O sofrimento, agora, faz parte do processo.

Baixinhas

Relação dos 13 atletas importados pelo Remo/2025: Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Lucão, Alvariño, Dener, Alan Rodríguez, Pedro Castro, Dodô, Maxuel, Felipe Vizeu, Adailton e Pedro Rocha. Relação dos 13 do Paysandu: Alisson, Joaquín Novillo, Valdo (não ficou), PK, Espinoza, Ramón Martínez, Matheus Vargas, Giovanni, Matías Cavalleri, Rossi, Marlon, Marcelinho e Pedro Delvalle.

O ritmo de jogo é sempre mais lento para jogadores corpulentos. Casos do lateral PK e do zagueiro Yeferson Quintana, no Paysandu, e do zagueiro Reynaldo e do atacante Felipe Vizeu, no Remo. E apenas jogando eles vão evoluir. Isso também vale para o bicolor Giovanni, que chegou bem acima do peso.

É fundamental fechar esta fase do Parazão no G4. Os quatro primeiros colocados serão mandantes nas quartas de final, disputadas em jogo único. O critério da melhor campanha também garantirá essa vantagem na fase semifinal, que será decidida em partida única.

Lanterna do campeonato, com três pontos, o Capitão Poço é o único time que ainda não venceu. No entanto, acumula três empates seguidos e está animado pelo desempenho contra o Remo. No sábado, enfrentará o Caeté, em Augusto Corrêa. O Caeté, por sua vez, ainda comemora sua primeira vitória: 2 a 1 sobre o São Francisco.

As águas do rio Tocantins ligam três cidades campeãs paraenses: Tucuruí, Cametá e Marabá. Por enquanto, porém, a maré não está favorável. Independente e Cametá começaram muito mal e se enfrentam amanhã. Já o Águia, que teve um início apenas razoável, encara o São Francisco na segunda-feira.

O sorteio da Copa do Brasil ocorre hoje, às 15h. Remo, Tuna e Águia conhecerão seus adversários na competição, que tem abertura programada para o próximo dia 19. O Paysandu, por ser o atual campeão da Copa Verde, só entrará na disputa nos dias 30 de abril e 21 de maio (ida e volta), na terceira fase da Copa do Brasil.

Bragantino x Paysandu sem VAR no domingo. O único equipamento de arbitragem de vídeo da FPF será utilizado no clássico Remo x Tuna, no Mangueirão, que agora conta com cabeamento reserva de fibra ótica para evitar a falta de sinal, como ocorreu no jogo Remo x Capitão Poço.