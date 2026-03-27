Remo em noite de preguiça; o que há com a Recuperação Judicial do Paysandu?

Remo em noite de preguiça

Tassano, Cantillo, Cufré e Rafael Monti não foram os únicos, mas foram as expressões mais fiéis da falta de compromisso em campo. A apatia do time fez o Leão parecer a própria preguiça, pela lentidão, pela indisposição, em contraste com a bravura e a vibração do Porto Velho.

O time de Rondônia teve méritos inegáveis na vitória por 2 x 1, mas o Remo construiu a própria derrota com péssima atuação, mesmo com os descontos pelo gramado irregular. O Remo foi irritante em todos os aspectos.

O que há com a Recuperação Judicial do Paysandu?

A alta direção do Paysandu tem manifestado entusiasmo pelos efeitos iniciais do regime de Recuperação Judicial, que a Justiça deferiu em dezembro e reafirmou diante de ação do Ministério Público do Estado. A RJ do Papão está mantida.

O consultor desta coluna, que não quer ser identificado, afirmou na época do deferimento que Recuperação Judicial só se aplica a empresas e que o Paysandu é uma Associação Civil, diferente de clubes-empresas como a Chapecoense, exemplo alegado pelo clube bicolor como precedente. Era essa a base da ação do MP.

Uma forma de legitimar a Recuperação Judicial do Paysandu é torná-lo empresa, mas isso implica num retroativo de cinco anos em impostos federais, que não entram na RJ. "Isso quebraria o clube", diz o consultor. O Paysandu mantém-se amparado e conduzindo a gestão sob bônus e ônus da Recuperação Judicial.

BAIXINHAS

* Segundo o advogado especialista em Recuperação Judicial, consultor desta coluna, todos os sócios do Paysandu passam a ter responsabilidade solidária nos débitos do clube. "A gestão fica sob cabresto", define o consultor.

* O presidente do Paysandu, Márcio Tuma, que é advogado e está cercado de vários outros, comemora a confirmação da Recuperação Judicial na segurança de que todas as obrigações serão rigorosamente cumpridas. No entanto, há eleição no clube ainda este ano. E se o comando mudar? Descumprimento de obrigações permite a credores pedir a falência do clube. Esse é o ponto!

* Além do técnico Cuca e do atacante Roni, o Santos passa a ter mais um ex-remista. Eudes Pedro, que já foi técnico e auxiliar-técnico no Baenão, foi contratado esta semana e volta a ser auxiliar de Cuca. Por último ele vinha trabalhando com Daniel Paulista.

* Catarozzi, meia uruguaio do Remo, que chegou com credencial de uma convocação para a seleção do seu país, até agora nega com sua apatia a admirada raça uruguaia. Pior que isso, nega de longe nível técnico para qualquer seleção. Uma grande decepção!

* Zagueiro Libonati, lateral Matheus Capixaba, meia Henrique Salomoni, atacantes Miguel Angelo e Klaivert são frutos da base bicolor pouco acionados no Papão. É provável que ganhem espaço agora na Copa Norte. É esperado o acionamento do novato Juninho, centroavante que veio do interior de São Paulo.

* Por lesão muscular, Vitor Bueno fora dos jogos contra Santos, Grêmio e Vasco. No período o Leão terá também jogos da Copa Norte contra Monte Roraima e Amazonas. Menos mal que Léo Condé já poderá contar com o meia David Braga, além da opção de velocidade com Jajá.

* Dos seus oito gols, Italo Carvalho, do Paysandu, fez seis no Parazão, um na Copa do Brasil e um na Copa Norte. Portanto, deixou sua marca nas três competições do clube até agora. Cheio de moral, domingo, dia 5 de abril, ele vai enfrentar o Volta Redonda, clube onde fez mais sucesso na carreira. A Série C será a quarta e mais importante competição do Papão na temporada.