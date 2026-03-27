Remo em noite de preguiça; o que há com a Recuperação Judicial do Paysandu? Carlos Ferreira 27.03.26 12h07 Remo perdeu na estreia da Copa Verde (Igor Mota / O Liberal) Remo em noite de preguiça Tassano, Cantillo, Cufré e Rafael Monti não foram os únicos, mas foram as expressões mais fiéis da falta de compromisso em campo. A apatia do time fez o Leão parecer a própria preguiça, pela lentidão, pela indisposição, em contraste com a bravura e a vibração do Porto Velho. O time de Rondônia teve méritos inegáveis na vitória por 2 x 1, mas o Remo construiu a própria derrota com péssima atuação, mesmo com os descontos pelo gramado irregular. O Remo foi irritante em todos os aspectos. O que há com a Recuperação Judicial do Paysandu? A alta direção do Paysandu tem manifestado entusiasmo pelos efeitos iniciais do regime de Recuperação Judicial, que a Justiça deferiu em dezembro e reafirmou diante de ação do Ministério Público do Estado. A RJ do Papão está mantida. O consultor desta coluna, que não quer ser identificado, afirmou na época do deferimento que Recuperação Judicial só se aplica a empresas e que o Paysandu é uma Associação Civil, diferente de clubes-empresas como a Chapecoense, exemplo alegado pelo clube bicolor como precedente. Era essa a base da ação do MP. Uma forma de legitimar a Recuperação Judicial do Paysandu é torná-lo empresa, mas isso implica num retroativo de cinco anos em impostos federais, que não entram na RJ. "Isso quebraria o clube", diz o consultor. O Paysandu mantém-se amparado e conduzindo a gestão sob bônus e ônus da Recuperação Judicial. BAIXINHAS * Segundo o advogado especialista em Recuperação Judicial, consultor desta coluna, todos os sócios do Paysandu passam a ter responsabilidade solidária nos débitos do clube. "A gestão fica sob cabresto", define o consultor. * O presidente do Paysandu, Márcio Tuma, que é advogado e está cercado de vários outros, comemora a confirmação da Recuperação Judicial na segurança de que todas as obrigações serão rigorosamente cumpridas. No entanto, há eleição no clube ainda este ano. E se o comando mudar? Descumprimento de obrigações permite a credores pedir a falência do clube. Esse é o ponto! * Além do técnico Cuca e do atacante Roni, o Santos passa a ter mais um ex-remista. Eudes Pedro, que já foi técnico e auxiliar-técnico no Baenão, foi contratado esta semana e volta a ser auxiliar de Cuca. Por último ele vinha trabalhando com Daniel Paulista. * Catarozzi, meia uruguaio do Remo, que chegou com credencial de uma convocação para a seleção do seu país, até agora nega com sua apatia a admirada raça uruguaia. Pior que isso, nega de longe nível técnico para qualquer seleção. Uma grande decepção! * Zagueiro Libonati, lateral Matheus Capixaba, meia Henrique Salomoni, atacantes Miguel Angelo e Klaivert são frutos da base bicolor pouco acionados no Papão. É provável que ganhem espaço agora na Copa Norte. É esperado o acionamento do novato Juninho, centroavante que veio do interior de São Paulo. * Por lesão muscular, Vitor Bueno fora dos jogos contra Santos, Grêmio e Vasco. No período o Leão terá também jogos da Copa Norte contra Monte Roraima e Amazonas. Menos mal que Léo Condé já poderá contar com o meia David Braga, além da opção de velocidade com Jajá. * Dos seus oito gols, Italo Carvalho, do Paysandu, fez seis no Parazão, um na Copa do Brasil e um na Copa Norte. Portanto, deixou sua marca nas três competições do clube até agora. Cheio de moral, domingo, dia 5 de abril, ele vai enfrentar o Volta Redonda, clube onde fez mais sucesso na carreira. A Série C será a quarta e mais importante competição do Papão na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA FUTEBOL Remo em noite de preguiça; o que há com a Recuperação Judicial do Paysandu? 27.03.26 12h07 CARLOS FERREIRA O outro lado da moeda no Remo; Só a metade do elenco do Paysandu vem sendo efetiva 26.03.26 14h00 CARLOS FERREIRA Copa Norte: Papão estreia como atual campeão; Recuperação é a palavra no Leão 24.03.26 15h04 CARLOS FERREIRA Além da derrota, Remo amarga a lanterna; Pedro Henrique, um novo Vanderson no Paysandu 20.03.26 11h11