Remo em alta voltagem e Paysandu estratégico

Energia azulina em máxima voltagem

Time no ápice, 50 mil vozes na galera, clima de decisão. Energia azulina em alta voltagem, sábado, na abertura do quadrangular na Série C. O Mangueirão vai pulsar! Mais do que nunca é hora de atitude competitiva.

O jogo contra o Botafogo-PB vai nos mostrar como funciona esse time do Remo na mobilização plena, em jogo tenso, de extrema importância, contra um forte adversário. O time azulino está taticamente bem ajustado e em bom estado emocional. Essas são condições fundamentais para a absorção da energia da torcida. Leão promissor!

No Papão, hora do discurso estratégico

Em crise no futebol, o Paysandu põe em prática o discurso elaborado, estratégico para circunstâncias adversas. Hélio dos Anjos deu o tom na sua última coletiva. Destacou mais virtudes do que deficiências do time, mais soluções do que problemas, e até "atirou" na FPF para desvio de foco. Hélio fez questão de mostrar convicção, querendo transmitir firmeza. Tudo certo, desde os fatos confirmem o discurso.

Hélio se esforçou para deixar claro que o time está em sintonia com ele. De fato, foi esse o sinal passado com a bravura em campo. Mas também ficou claro, no jogo, que o time está muito limitado e previsível no repertório tático. Nada além de cruzamentos e chutes de fora da área. Não por acaso, o Papão fez apenas um gol nos últimos quatro jogos.

BAIXINHAS

* Reniê é dúvida e Romércio é alternativa na zaga do Botafogo. E o outro zagueiro que vem jogando no time paraibano é Wendel Lomar. Todos ex-Remo. Os outros ex-azulinos no Botafogo são o lateral Evandro e o atacante Silas, ambos reservas.

* Bruno Silva, desfalque do Remo, completou 38 anos, já como azulino. A idade cronológica, porém, é negada em campo pela capacidade física do atleta. A idade fisiológica de Bruno Silva é estimada por especialistas em 30 anos, no máximo, pela vitalidade.

* Jogo contra o Paysandu, domingo, será o 6° de Wagner Mancini no comando do Goiás. Ele tem de volta o artilheiro Paulo Baya, paraense, que cumpriu suspensão, mas não pode escalar o volante Nathan Melo, que está suspenso. O Goiás é o 7º da Série B com 32 pontos.

* Matheus Trindade vai para o 6º jogo consecutivo no Papão. O volante jogou 29 minutos contra o Vila Nova, 71 contra o Santos e tempo integral contra Botafogo, Avaí e Mirassol. Domingo, o Papão vai completar 52 dias da última vitória: 1 x 0 na Ponte Preta.

* Matheus Lucas, que trocou o Remo pelo Volta Redonda durante a Série C, e estreou no VR fazendo gol, sofreu grave contusão e está fora do campeonato. O atacante precisou de cirurgia no tornozelo e está em recuperação há uma semana.

* Em Belém desde 4 de julho, Keffel jogou apenas 45 minutos pelo Paysandu. O lateral esquerdo, que veio de Portugal, estreou tão mal contra o Santos que não voltou a ser acionado. Com Kelvyn lesionado, Bryan Borges é quem vem jogando na posição.

* Flamengo enviando a Marabá uma equipe do futebol feminino de base para observar talentos em festival para adolescentes, no futebol e no futsal. A programação tem também curso de treinador. Vai ser neste fim de semana, com patrocínio da Vale.