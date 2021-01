Remo e Paysandu vão reviver antiga relação

Os dois rivais paraenses vão reviver em 2021 a relação que tiveram em 2007: Leão na Série B e o Papão na Série C. Aquela foi a última temporada dos azulinos acima dos bicolores no Campeonato Brasileiro. (Antes, só em 1961, 1965, 1772, 1980, 1984 e1990, segundo o pesquisador Jorginho Neves). Esse cenário traz grande desafio para o Paysandu, por seguir com o mesmo orçamento e novos compromissos financeiros chegando, nas dívidas que "pipocam" desde 2019.

O Remo dobra o potencial financeiro num período que já era de expansão da estrutura física e da estrutura organizacional. Ou seja, o Leão ganhou impulso quando já estava em decolagem. Com trabalho exitoso, o presidente Fábio Bentes teve o mandato renovado, com a missão de manter o clube em crescimento, agora em nova realidade, na honrosa Série B.

Apenas quatro meses de intervalo

De fevereiro a maio, a Copa averde, o campeonato estadual e a Copa do Brasil. O intervalo entre o atual e o próximo campeonato brasileiro será breve e intenso. Nesse período, o Remo vai viver a sua transição para o novo patamar, desafiado a ser cirúrgico nas contratações, e o Paysandu também vai tratar de se reconstruir, e começou despachando o executivo Felipe Albuquerque e o técnico João Brigatti.

Por enquanto, o Papão ferve em lamúrias e cobranças, oito dias antes da estreia na Copa Verde. O Leão, a sete dias do primeiro compromisso na Copa Verde, foca na decisão do título da Série C, contra o Vila Nova, buscando a sua completa glorificação.

BAIXINHAS

* Nesse surto de Covid, o Remo repetiu o pecado de 2015, quando goleou o Cuiabá (4 x 1) no primeiro jogo da decisão do Copa Verde na quinta-feira e, ao ser campeão estadual no domingo, diante do Independente, festejou, com farras, até o dia da finalíssima da Copa Verde, na outra quinta. Foi goleado (5 x 1) e jogou fora o título e a cota da Copa Sul-americana que estavam na mão.

* Faltou um comando atuante, faltou consciência dos profissionais, faltou o mínimo de comedimento na participação de atletas nas comemorações do acesso, na Doca, sem os devidos cuidados sanitários.

* Remo oficializa hoje o pedido de adiantamento da decisão da Série C, marcada para os dois próximos sábados. O Vila Nova, que também tem seus problemas, sinaliza com aprovação. Assim mesmo, é pouco provável que a CBF acate.

* A menos que seja por contenção de custos, não parece lógica a dispensa de João Brigatti. Ele não conseguiu levar o Papão à Série B, mas tirou o clube da luta contra o rebaixamento e o manteve aspirante ao acesso até o último momento, mesmo tendo perdido Vinícius Leite para o Avaí, Uchôa e Ulliam Barros por lesão. Não deixou de ser um vencedor!

* No atual ranking da CBF, o Papão é 28° e o Leão Azul 53° colocado. Ao subir de divisão no Campeonato Brasileiro, o Remo deve dar um salto na próxima atualização. Afinal, o "lanterna" da Série B soma mais pontos que o campeão da Série C.

* Com contrato previamente renovado, Bruno Collaço e Nicolas são protagonistas do Paysandu já no elenco de 2021. Perema manifesta intenção de sair. Demais, serão avaliados pelo futuro técnico. A fase é de transição para elenco e comissão técnica.