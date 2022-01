Remo deve ter até cinco paraenses no time

A julgar pelas opções de Paulo Bonamigo na pré-temporada, o Remo/2022 deve ter Kevem ou Marlon ao lado do capixaba Daniel Felipe na zaga, Lailson na lateral-esquerda, Pingo no meio de campo, Ronald e Welthon no ataque. Seriam, portanto, até cinco paraenses no time, quatro deles formados no clube.

A rigor, dos prováveis titulares, só Daniel Felipe e Bruno Alves estão pela primeira vez no futebol paraense. O Leão começa sem problemas de adaptação e em paz com a torcida, graças ao título da Copa Verde, que valeu como anestésico logo depois do doloroso rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje, no fechamento da etapa de Parauapebas na pré-temporada, o segundo amistoso no interior, desta vez contra a seleção pebense.

Papão se guarda para a "noiva"

Um jogo-treino em Barcarena, sábado, 9h30, com rotatividade de jogadores, nada que vá além de impressões. O Papão se guarda mesmo para a primeira noite com a noiva Fiel, quarta-feira, contra o Bragantino.

Um novo time, sob grande expectativa, com candidatos a ídolo, como Ricardinho e Toscano. Clima de lua-de-mel! O Tubarão de Rogerinho Gameleira está sendo preparado para o papel de traíra na noite bicolor. Em que isso vai dar? Sem dúvida, vai resultar no jogo de maior apelo da primeira rodada, para o Papão jantar o Tubarão ou a noiva sair mordida da Curuzu.

BAIXINHAS

* Remo no amistoso de hoje, contra a seleção de Parauapebas: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Kevem, Lailson; Uchôa, Erick Flores, Felipe Gedoz; Bruno Alves, Welthon e Ronald. O jogo vai começar às 16 horas.

* Daniel Felipe no Botafogo/PB era o "Daniboy", titular absoluto. Ele renovou o contrato para 2022, mas rescindiu ao receber proposta do Remo, depois de um desgaste ao cobrar salário atrasado. Bonamigo o conhece bem do futebol carioca.

* Dioguinho e Danrlei são os paraenses mais bem cotados no Paysandu. Maiores possibilidades de vaga no time para Dioguinho. Danrlei, homem de área, tem concorrência direta de Henan, para quem Márcio Fernandes rasga elogios.

* Articulações no Paysandu para o time desembarcar sábado no Ver-o-Peso, ao retornar de Barcarena. Seria mais uma ação de reaproximação com os torcedores, pelo resgate da identidade de time da massa.

* Laílson, 24 anos, com nova chance do Remo, na lateral-esquerda, depois de fazer 18 jogos (um gol) pelo Esportivo/RS e 6 jogos pelo Caeté. Laílson foi emprestado pelo Remo e passou sete meses fora depois de ter sido flagrado jogando pelada.

* Tony Love e Cacá Love, maranhenses, ambos com 33 anos, formam a dupla do amor no Paragominas e vão dar o que falar no Parazão. Se não for pelo futebol, será pelo folclore. Tony Love já é rodado no futebol paraense. Cacá Love foi trazido recentemente do Maranhão pelo técnico Marcinho Guerreiro.