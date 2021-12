Remo decide no Baenão após 44 anos

Foi no campeonato estadual de 1977 a última finalíssima do Remo no Baenão. Desde 1978, todas as decisões do Leão em Belém foram no Mangueirão, exceto o Parazão 2001, cuja finalíssima foi na Curuzu e teve festa do Papão. O fato é que o Remo pode, amanhã, conquistar a Copa Verde, 44 anos depois do último título em casa. O Baenão vai ferver para Remo x Vila Nova.

Em 1977, o Remo decidiu o título estadual com dois jogos no Baenão contra o Paysandu: 2 x 0 (Mego e Bira) e 0 x 0. Time azulino na época: Edson; Marinho, Dutra, Darinta, Luis Florêncio; Aderson, Mesquita, Mego; Leônidas, Bira, Júlio César. E mais: Dico, China, Marajó, Mancha, Wilfredo, Zezinho Macapá, Zezinho Capixaba, Fidélis, Humberto e outros. Como eles, os atletas atuais terão amanhã a chance de entrar para a história do clube, apesar do recente rebaixamento no campeonato brasileiro.

A glória de Pikachu

Se o ex-azulino Rony, do Palmeiras, é festejado como campeão da Libertadores, o ex-bicolor Yago Pikachu vai ser premiado hoje pela CBF como integrante da Seleção do Brasileirão, eleito melhor lateral-direito da Série A num universo de mais 1.000 votos de jornalistas, técnicos e capitães de equipes.

Quando fechou com o Fortaleza, ao deixar o Vasco, Pikachu deu a impressão de que perderia cartaz. O Fortaleza virou time sensação da Série A, tendo Pikachu como protagonista. Temporada perfeita para o atleta paraense, que tanto merece a consagração.

BAIXINHAS

* Rony, que ontem atendeu toda a imprensa paraense numa tarde de entrevistas, vai ser homenageado pela Câmara Municipal de Belém, na próxima segunda-feira, 9 horas, com o título de Brasão D'Armas, a mais alta comenda do Legislativo Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Zeca Pirão e aprovada por unanimidade.

* Victor Souza no Paysandu: participou de 42 dos 45 jogos do clube. Titularíssimo! Manteve uma regularidade positiva de atuações, mas sempre conviveu com desconfiança dos torcedores. Tem mais um ano de contrato, mas pode rescindir. O goleiro de 29 anos pode voltar para o CRB.

* Hoje, 17 horas, na loja Rei Leão, anexa ao Baenão, o lançamento do livro Odisséia à Glória e ao Triunfo. A obra é sobre a história do título do Torneio Internacional de Caracas de 1950, conquistado pelo Clube do Remo. O autor é Ramon Quemel, Oficial da Polícia Militar, pesquisador, apaixonado por futebol.

* Marcão e Heverton, zagueiros que vêm do Londrina e do Brasil de Pelotas, e o atacante Robinho, ex-Confiança, somam-se ao atacante Dioguinho no pacote de contratações do Paysandu. O próximo poderá ser o lateral-direito Polegar, ex-Ferroviário e Caucaia do Ceará.

* Lateral Wellington Silva recuperado para o jogo de amanhã, contra o Vila Nova. Além da possível volta dele, o time azulino poderá ter Lucas Tocantins desde o início. Venda de ingressos está a todo vapor. Torcida remista vai lotar o Baenão e transmitir o seu entusiasmo ao time.

* Decisão da Copa Verde com dois goleiraços: Vinícius no Remo e Georgemy no Vila Nova. Castanhal na torcida pelo Leão. É que o Japiim ganha vaga na Copa do Brasil se o Remo for campeão da CV