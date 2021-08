Remo de Felipe Conceição tem 70% de aproveitamento

Em nove jogos sob comando de Felipe Conceição o Remo conquistou 19 pontos. Isso equivale a 63,3% de aproveitamento, contra os 20% de Paulo Bonamigo (7 pontos e lanterna) nas nove primeiras rodadas. Uma transformação em diversos aspectos!

O departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais levantou os dados das 10 últimas rodadas da Série B. O Remo se destaca com os melhores números, no topo. E isso traduz bem o sucesso do Leão Azul desde a chegada de Felipe Conceição, que recebeu o time na "lanterna" e o colocou no meião da tabela.

O bolo é a fervura na Série C

Volta Redonda e Ferroviário estão fora do G4 com 18 pontos, enquanto o líder do grupo (Botafogo/PB) tem 20. O Paysandu é vice-líder com 19 pontos. O fato é que há um bolo de seis clubes e a fervura na disputa pelas quatro vagas, sem que essa leitura exclua o Altos. O time piauiense ainda tem chances, com os seus 14 pontos.

O Paysandu vai ter confronto, domingo, com um dos seus concorrentes. E se o Volta Redonda está disposto a tudo para retomar posição no G4, o Papão está igualmente disposto para não sair da faixa de classificação. Afinal, restam apenas quatro rodadas na fase classificatória. Agora, todo jogo é decisão! É sempre importante ferver mais que o bolo.

BAIXINHAS

* Hora de oportunidades para garotada no Leão. Kevem se estabeleceu como titular. Pingo e Tiago Miranda estão ganhando cancha. Chega a hora de Warley e Ronald nos planos de Felipe Conceição, que já os acionou no jogo de Aracajú, contra o Confiança. O próximo deverá ser o atacante Thiago Mafra, lançado por Paulo Bonamigo no Parazão.

* Do ponto de vista da Fisiologia, Kevem é o único desses garotos com estrutura física pronta. Todos os outros estão em construção, conforme avaliação do fisiologista Erick Cavalcante. Isso significa um desenvolvimento gradativo, sobretudo de musculatura, para a devida potencialização de força, velocidade, estabilidade e resistência.

* Apesar do intenso entra-e-sai de jogadores, o Paysandu deve repetir sete jogadores do time que enfrentou o Volta Redonda na 3ª rodada: Victor Souza, Perema, Denilson, Diego Matos (ou Marcelo), Bruno Paulista, Ratinho e Marlon. Naquele jogo Marcelo começou na lateral-esquerda e foi substituído por Diego Matos, que agora é dúvida.

* Voltaço vai ter um paraense no ataque: Rafael Tanque, 29 anos, ex-Paragominas, Vila Rica, Vênus, Tapajós e Paraense, fruto da base do Palmeiras, rodado em 26 clubes das diversas regiões do país. Mas o zagueiro Grasson e o meia Luciano Naninho são desfalques no Volta Redonda.

* Lucas Siqueira completando a cicatrização da lesão. Deve ficar apto para enfrentar o Brasil de Pelotas. Wellington Silva ainda deve ser desfalque por mais três ou quatro jogos, tal como Romércio e Matheus Oliveira. E Erick Flores por mais seis ou sete jogos.