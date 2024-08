Remo confia em força defensiva; Paysandu precisa de mudanças drásticas

Solidez defensiva, a principal arma do Leão

Uma grande virtude do Botafogo/PB, próximo adversário do Remo, é a artilharia. Em 19 jogos, foram 33 gols na primeira fase da Série C. Mas foi justamente no sistema defensivo que o Leão Azul teve maior evolução. Havia tomado 20 gols em 13 rodadas (1,5 por jogo). Nas últimas seis rodadas, tomou apenas três. Derrubou a média para 0,5.

O Remo ganhou solidez defensiva ao atingir o seu melhor nível de intensidade, com forte marcação em todos os setores. Essa performance física potencializa a engrenagem tática desse time, que precisa ser muito competitivo para superar limitações no quadrangular do acesso. Assim, o Leão Azul terá largas possibilidades de subir, até por ser no seu grupo o time que mais cresceu nas últimas rodadas.

Papão, apenas três pontos em sete rodadas

O Paysandu repete o jejum das sete primeiras rodadas da Série B. Àquela altura, quatro empates e três derrotas. Agora, três empates e quatro derrotas. O mesmo time que chegou a 10ª posição, a seis pontos do G4, agora está 13 pontos abaixo do 4º colocado, Vila Nova, e apenas quatro pontos acima do Ituano, que abre a ZR.

Faltam 15 jogos para o Papão. Os próximos sete serão, na ordem, contra Goiás, Amazonas, Guarani, América, Sport Recife, Ituano, CRB. A pressão pela reação está estabelecida, nesse que é o momento mais incômodo para os bicolores. Afinal, se o time não reagir logo, medidas drásticas serão inevitáveis. Que o diga o técnico Hélio dos Anjos!

BAIXINHAS

* Na virada do primeiro jejum para uma sequência vitoriosa, o Papão teve o impulso da conquista da Copa Verde. Agora não parece haver nenhum fato propulsor para reação, a não ser suor e esmero de Hélio dos Anjos e seus comandados.

* Sem Ligger e Bruno Silva, o que fará Rodrigo Santana? Na zaga, a provável entrada de Bruno Bispo. À frente da zaga, pode entrar Paulinho Curuá ou pode ser recomposta a dupla de volantes Pavani e Jaderson, com Rodrigo Alves ou Marco Antônio no ataque.

* A segunda hipótese parece mais provável, como forma de ter um meio de campo mais construtivo. Afinal, o Leão terá que tomar as iniciativas. O banco já deverá ter Jonny Robert como nova opção de ataque.

* Com dois cartões amarelos no Paysandu, Cazares já está suspenso. É que ele chegou com um cartão que havia recebido nesta Série C jogando pelo Santos. O equatoriano está fora do jogo contra o Goiás.

* STJD vai julgar na sexta-feira da próxima semana, dia 6, o Remo e o ABC pelo vandalismo e violência no jogo do dia 24 de junho, em Natal. O jurídico do Leão Azul diz ter provas que isentam o clube de responsabilidade sobre o ocorrido. O risco é de público restrito a mulheres e crianças, em Belém, a partir do jogo contra o Volta Redonda.

* Vitor Mendes, zagueiro paraense de 25 anos, que estava muito bem no Fluminense quando foi punido por envolvimento com a máfia das apostas, está treinando há dois meses no Remo. Ele tem mais um ano de suspensão a cumprir e esperança de redução dessa pena.

* Janela de transferências fecha-se na próxima segunda-feira. O Paysandu está em cartada arrojada no mercado pelas contratações para meio de campo (Kelvin Osório) e ataque. Tornou-se urgente a busca por um centroavante, já que a lesão muscular de Nicolas já não é mais tão simples como parecia.

* Jogo Remo x São Bernardo, marcado para 28 de setembro no Mangueirão, deve ter adiamento. Para a mesma data e local já estava programado o show de Caetano e Bethânia.