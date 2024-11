Remo busca referências para reconstrução; João Vieira se despede do Paysandu

Leão: referências para a nova construção

Marcelo Rangel, Sávio, Rafael Castro, Jaderson, Pavanni, Marco Antônio (se permanecer) e Ytalo serão as principais referências para os novos jogadores que chegarem ao Remo. Isso significa que esses atletas contribuirão para acelerar o processo de assimilação sobre o que significa vestir a camisa do clube: entrega máxima, sob a pressão de uma torcida que, apesar de exigente, oferece um apoio incomparável.

Rodrigo Santana destacou diversas vezes que, em 2024, essa assimilação foi lenta devido à falta de referências no elenco. Agora, com a manutenção de uma base do time, o novo trabalho começa com uma identidade já definida. Além disso, o clube está contratando reforços alinhados ao perfil estabelecido, o que deve acelerar o desenvolvimento, a competitividade e os resultados.

João Vieira e a despedida

Fim de ciclo! O 124º jogo de João Vieira pelo Paysandu, marcado para este domingo, encerrará sua trajetória no clube. O atleta já sabe que não terá seu contrato renovado. Em 2025, João Vieira, natural de Pato Branco, no Paraná, deverá jogar em um clube do Sul, mais próximo da família. Sua despedida será diante do Vila Nova.

João Vieira chegou ao Paysandu em 2022, vindo do Rio Grande do Sul, sem muito destaque. Mas veio para vencer! Em três temporadas, disputou 26 jogos em 2022, 41 em 2023 e 56 em 2024, ficando fora de apenas quatro partidas nesta última. Com espírito guerreiro, qualidade no passe e habilidade na construção de jogo, ele conquistou a torcida bicolor e marcou seu nome na história do clube. Aos 27 anos, João deixa o Papão amadurecido, reconhecido por sua postura profissional e pronto para voos mais altos.

BAIXINHAS

Temporada 2024 do Remo: 45 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, com 59 gols marcados e 46 sofridos. Saldo positivo pela conquista do acesso à Série B. Ytalo foi o artilheiro, com 10 gols em 36 jogos. Marcelo Rangel participou de 44 dos 45 jogos; só ficou fora do empate em 2 x 2 contra o São Bernardo, em São Paulo.

Série B: Apenas os rebaixados Guarani, Ituano e Ponte Preta sofreram mais gols que o Vila Nova, que foi a quarta defesa mais vazada, com 52 gols. Já o ataque do Paysandu teve desempenho mediano, com 39 gols no campeonato.

Treino aberto no Paysandu: O último treino do ano, no sábado, será uma oportunidade de confraternização entre atletas, comissão técnica e torcedores na Curuzu. O clima será de celebração após uma temporada bem-sucedida, com os títulos do Parazão e da Copa Verde, além da permanência na Série B.

Vitor Mendes: O zagueiro paraense de 25 anos, com passagens por Atlético Mineiro, Juventude e Fluminense, treina no Remo desde o meio do ano. Ele cumpre suspensão por envolvimento na máfia das apostas e só poderá voltar a jogar em junho. É provável que recomece no azul-marinho.

Esli Garcia: Quando afirma que tomará decisões sobre o futuro durante as férias, ouvindo opiniões da família, Esli sugere que está inclinado a seguir outro rumo. Na prática, quem deve influenciar mais são seus empresários, baseando-se no mercado.

Jogadores pouco utilizados no Paysandu: Como será o desfecho da temporada para o zagueiro Pedro Romano, que ainda não estreou, e para o lateral Keffel, que só jogou 45 minutos em uma atuação desastrosa contra o Santos? Será que terão chance contra o Vila Nova? Outro que ainda não entrou em campo é o goleiro Iago Hass.

Parazão 2025: Paragominas e Capitão Poço disputam a 12ª vaga no campeonato estadual. Ontem, o Paragominas goleou o Amazônia por 4 x 0, enquanto o Capitão Poço venceu o Izabelense por 1 x 0. O Independente/Tucuruí, finalista da Segundinha, já garantiu retorno ao Parazão.