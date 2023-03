Remo avança e espera o rival pra duelo no domingo

Contra o Paysandu ou contra o Princesa do Solimões, o Remo joga domingo na semifinal da Copa Verde. E se for Re-Pa, será no Mangueirão.

O Leão Azul cumpriu a missão, ao eliminar o São Raimundo (3 x 0), mas passou por alguns momentos de apreensão. Baenão lotado e o time azulino não foi nada brilhante. Apenas aplicado! Agora, semifinalista, o Remo se investe de ambição pelo título da Copa Verde, assim como pelo título estadual. Isso significa que a chapa começa a esquentar. Mais ainda se der Paysandu como adversário na semifinal da CV, nos dois próximos domingos, antecedendo o Re-Pa do Parazão.

O zagueiro Ícaro, um dos jogadores mais regulares do time azulino, saiu de campo suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Será um significativo desfalque no domingo.

Papão e o seu prato do dia

Em casa, nos seus maiores testes da temporada, o Princesa do Solimões empatou com o Ituano (1 x 1) na Copa do Brasil e com o Paysandu (0 x 0) na Copa Verde. Não chega a ser carne de pescoço, mas também não é nenhuma carne assada. Se o Papão não tiver competência pra mastigar, pode sofrer indigestão. Que o diga o Manaus, eliminado pelo PS na fase anterior!

O prato do dia é temperado pelo matreiro técnico Aderbal Lana, 76 anos, de quem tudo se deve esperar. Então, que o Papão vá muito ligado ao combate e se imponha pela elementar obrigação do avanço à semifinal desta Copa Verde. O Papão tem mais time, tem a força da torcida, tem quase tudo a favor, mas nada disso dispensa o suor e a competência.

BAIXINHAS

* Depois da história muito mal explicada da antecipação para a Copa Verde da pena programada para a Série C (portões fechados), e anúncio da venda de ingressos para o jogo de hoje, o Paysandu articula nova investida jurídica junto ao STJD. O clube tem dois mandos a cumprir com portões fechados.

* Outra urgência jurídica no Papão é para desbloquear receitas. Só esta semana a Justiça bloqueou R$ 800 mil do clube por débitos trabalhistas. Como disse o presidente Maurício Ettinger, o fluxo financeiro está insuficiente para o cumprimento regular dos compromissos.

* Semana tensa em Tucuruí pela iminência de rebaixamento do Independente no campeonato estadual. O Galo Elétrico, que ainda não venceu jogo nenhum, vai depender de vitória sobre o Águia, em Marabá, para ter possibilidade de salvação.

* Ontem a coluna divulgou a história de Yure Remo, de 9 anos, batizado com o nome do clube do coração do pai Miguel e do avô Carlos. Logo surgiram outras histórias. Sérgio batizou o casal de filhos Davi Remo e Vitória Remo. E Remo Robson é torcedor do Paysandu, mas recebeu o nome em homenagem da mãe ao personagem da mitologia romana, Remo, irmão de Rômulo.

* Novo Mangueirão tem a iluminação triplicada, estacionamento quadruplicado e um sistema de monitoramento interno e externo com 526 câmeras de alta definição. A cobertura lateral das arquibancadas está avançando 10 metros.

* Rodrygo (ou Anthony), Vitor Roque e Vinícius Júnior no trio inicial de ataque da Seleção Brasileira para o amistoso contra Marrocos, sábado. Paraense Rony no banco, mas com grande probabilidade de entrar no jogo.