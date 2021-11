Remo: a corda está no pescoço do adversário

Remo x Londrina em pleno dia de finados. Ainda bem, para os azulinos, que a corda está no pescoço do adversário. O Leão Azul tem seis jogos para ganhar um e se garantir na próxima Série B. O Londrina está em posição de rebaixamento, lutando com todas as forças para se salvar da degola.

O cenário do jogo indica o Remo mais para aplicação tática e o Londrina mais para bravura, na imposição física, sem deixar de ser tático. Os dois times se deram bem como visitantes na rodada passada investindo em contra-ataques. Desta vez, o Leão Azul não tem motivo para se expor a contra-ataques, e o Londrina deverá ser forçado a tomar iniciativas. Tendência para disputa bem equilibrada.

Papão: a construção de um fracasso

O título estadual fez mal ao Paysandu à medida que mascarou a construção do fracasso no objetivo maior, o acesso à Série B. O fracasso começou na decisão de formar um novo elenco com apenas dez dias para pré-temporada, com o agravante de o elenco seguir em formação e reforma no campeonato estadual, e nova reforma para a Série C, inclusive na comissão técnica.

A decisão de ficar sem executivo de futebol, em julho, entregou o clube à mentalidade de cartolas. Vieram contratações de jogadores rodados, nomes expressivos, mas em recomeço, logo após a saída do ídolo Nicolas. Resumo da ópera, o Papão/2021 foi uma colcha de retalhos! E segue na estrada da temporada, tendo pela frente o Criciúma no sábado (fim de linha na Série C) e quarta-feira o Castanhal na Copa Verde.

BAIXINHAS

* Muito bom ver Wellington Silva de volta a campo. O experiente atleta remista é uma das peças mais agregadoras no dia-a-dia do elenco. Ótima liderança! Com Felipe Conceição, o lateral Wellington Silva, 33 anos, tem sido opção também na linha da primeira marcação pela direita, em dobradinha com Thiago Ennes.

* Se o gol de Ronald foi importante para o Remo, por sacramentar a vitória sobre o Cruzeiro (3 x 1), para o atleta foi uma dádiva divina. Primeiro gol da carreira, logo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Um gol para dar moral a um jovem de 19 anos que começa a ganhar a confiança do técnico e da torcida.

* Peça muito importante no acesso do Remo à Série B, Salatiel é reserva no Londrina. Em 19 jogos, não fez nenhum gol nesta Série B, mas dez três em 10 jogos no campeonato paranaense, que terminou com o Londrina campeão, dirigido pelo técnico ex-remista Márcio Fernandes.

* O lateral direito Ricardo Luz, também titular no acesso do Remo, fez 12 jogos pelo Londrina na Série B e voltou para o Mirassol. Jogou nas quatro últimas partidas do time paulista na Série C. No Remo, em 2020, foi titular em 20 jogos, no Parazão e Série C. Não ficou porque preferiu jogar o campeonato paulista.

* Coluna deste 02 de novembro dedicada às memórias dos ex-jogadores Heider, Evandro e Ércio, do técnico Fran Costa, do preparador físico Fernando Silva, do jovem Bruninho, revelação do Paysandu, dos ex-presidentes do Remo Manoel Ribeiro e Roberto Porto, como também do narrador esportivo Ronaldo Porto, do editor Toninho Costa e do irreverente jornalista Atorres, todos falecidos este ano, por causas diversas.