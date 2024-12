Reflexão: inteligência, experiência e sabedoria no futebol do Pará

É a aplicação da inteligência no processamento de nossas experiências que nos conduz à sabedoria. A última edição desta coluna, antes das férias do colunista, propõe uma reflexão sobre o tema, com base em um fato específico e muito atual do futebol paraense.

Fiz críticas contundentes ao executivo Felipe Albuquerque em sua primeira passagem pelo Paysandu. Reitero todas agora, mas com um olhar diferente para um novo Felipe Albuquerque. Em menos de quatro anos, aquele "gerentão" arrogante, prepotente, grosseiro e inábil parece ter dado lugar a um líder consciente, disponível e habilidoso. Claro que essas ainda são impressões iniciais, que não anulam as conclusões anteriores. No entanto, Felipe Albuquerque está cumprindo, com atitudes, o que prometeu ao retornar, demonstrando que se autoavaliou e reconheceu a necessidade de mudar. Uma decisão sábia, de quem usou a inteligência para processar experiências amargas, especialmente para aqueles que trabalharam sob suas ordens, conforme relatos.

Por que esse assunto?

O futebol é pródigo em lições. Felipe Albuquerque pode estar nos mostrando o quanto uma pessoa pode evoluir e até se transformar. O tempo dirá! Talvez estejamos diante de um exemplo sólido que nos ajude a rever conceitos e avaliações, sempre que necessário.

Essa reflexão é válida para compreender que a humildade é a base de todas as virtudes. Olhe ao seu redor, olhe para o espelho, relembre figuras polêmicas do futebol, especialmente as mais grosseiras, e faça dessas experiências um aprendizado para a sabedoria. Afinal, o mundo é nossa escola e a vida nossa professora.

BAIXINHAS

A importância de mudar: Mudar de comportamento, opinião, ambiente, rumo ou até mesmo de área é reconhecer que somos obras em constante evolução. Afinal, tudo muda: as leis, os hábitos, as crenças. No futebol, as mudanças são evidentes, dentro e fora de campo, embora nem todos pareçam dispostos a aceitá-las.

Evolução nos clubes paraenses: Remo, Paysandu e Tuna sofreram por negacionismo e resistência, mas agora começam a focar em estruturação física e organizacional. Apesar do processo ser lento, a continuidade pode levar esses clubes a alcançar outros patamares.

Contratações inteligentes: A aplicação da inteligência e da experiência para evitar erros repetidos é crucial nas contratações. Um gestor sábio não repete os mesmos equívocos. Veremos até que ponto os clubes evoluíram neste aspecto. Afinal, a temporada de 2024 foi marcada por "barbeiragens" inaceitáveis.

Exemplo do Botafogo: Atualmente, o Botafogo é o clube mais eficiente do Brasil no mercado de futebol. Com altos investimentos em tecnologia e profissionais qualificados no serviço de scout, o clube consegue descobrir bons jogadores e técnicos a custos razoáveis, formando um time glorioso, embora menos caro que Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG.

Calendário cheio em 2025: A temporada 2025 terá cerca de 170 jogos oficiais organizados pela CBF e pela FPF, para delírio dos torcedores paraenses. De janeiro (com a Copa São Paulo, disputada por Carajás, Capitão Poço e Tuna) até novembro (com o fim da Série B para Remo e Paysandu), haverá futebol de sobra.

Competições da temporada: O calendário incluirá a Supercopa Grão Pará, a Copa Grão Pará (integrada ao campeonato estadual), o Parazão, a Copa Verde, a Copa do Brasil, as Séries D (Tuna e Águia) e B do Campeonato Brasileiro, além de torneios de base.

Destaques da temporada: As participações de Remo e Paysandu na Série B, com dois Re-Pas grandiosos, serão o ponto alto para os torcedores. Contudo, o espetáculo com status de "cereja do bolo" será a Supercopa Rei do Brasil, entre Flamengo e Botafogo, marcada para 2 de fevereiro.

Agora, o colunista entra em férias. Fui...!