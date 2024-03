Recuperar atletas é a missão prioritária de Morínigo

O Remo não é apenas um time desarrumado, mas também um grupo com o emocional conturbado. Primeiro que tudo, Gustavo Morínigo vai ter que usar as suas habilidades em gestão de crise para transmitir serenidade e confiança aos atletas, além de ajustar funções para o jogo de amanhã contra o Trem/AP.

Esse trabalho de recuperação é o que os atletas esperam do novo comandante, e a torcida mais ainda. Mas nada vai se completar de uma hora para outra. Todos os processos vão demandar tempo, esforço dos profissionais e paciência dos torcedores. Agora é reconstrução!

Hélio exige na mesma medida em que é exigido

Hélio dos Anjos tem absoluta razão quando diz que o parâmetro de avaliação do Paysandu para a Série B está nos demais clubes da Série B, e não nas competições que o time bicolor está disputando. E vai fazendo exigências para a estrutura de trabalho e de reforços na mesma medida que em é exigido como técnico. Assim, explorando sua “lua de mel” com a torcida, ele força o Papão a se potencializar e tira qualquer conforto dos dirigentes, numa relação que não deve ser tranquila.

Para manter essa postura de “mandachuva”, Hélio precisa do sucesso permanente do time, como estamos vendo. Hoje o Papão é favoritaço na Copa Verde contra o Rio Branco/AC, mas joga sob cobrança veemente do comandante pelo máximo rendimento, na imposição de sempre.

BAIXINHAS

* Ribamar, 20 finalizações, só duas na direção certa e nenhum gol. Os números do aproveitamento são muito ruins, mas a quantidade de finalizações em quatro jogos mostra que o atacante remista não se omite. É um jogador muito aguerrido, e merece um crédito por isso.

* Em 24 jogos no comando da Tuna (Série D 2023 e Parazão 2024), o técnico Júlio César Nunes tem apenas três derrotas: 1 x 0 para o Trem, na estreia em Macapá; 2 x 1 para o Nacional, em Manaus; e 1 x 0 para o Maranhão, em Belém. No mais, oito empates e três derrotas. Neste Parazão, time invicto, jogando bom futebol.

* A coluna chamou a atenção, ontem, para um erro preocupante no artigo 12 do regulamento do Parazão, que indica rebaixamento dos dois últimos colocados à Série B/2024, em vez de Série B/2025.

* O diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, disse que o erro de digitação já havia sido detectado e que está sendo tomada a devida providência. “Será feita uma errata. De toda sorte, o Congresso Técnico foi gravado e essa definição está bem clara lá”

* Seleção da 1⁠ª fase do Parazão para o colunista: Matheus Poletine (Canaã); Bruno Limão (Águia), Dedé (Tuna), Lucas Maia (Paysandu), Bryan Borges (Paysandu);Val Soares (Paysandu), Ícaro (Caeté), Germano (Tuna); Jean Dias (Paysandu), Nicolas (Paysandu) e Marco Antônio (Remo). Técnico: Hélio dos Anjos (Paysandu). Revelação: Xandão (Castanhal). Árbitro: Olivaldo Moraes.

* Gustavo Morínigo foi técnico do bicolor Robinho no Coritiba, onde conquistaram o título paranaense de 2022. O técnico paraguaio chegou com fala mansa, ouvindo os auxiliares Mário Henrique e Agnaldo de Jesus e observando tudo, especialmente os dados da fisiologia.

* Evandro Gigante, 38 anos, 1,93m, goleiro paraense do Rio Branco/AC, que estará em ação hoje na Curuzu, foi revelado pelo Paysandu. Teve passagens também pelo Remo e por diversos outros clubes do Pará.

* Manaus venceu o Tocantinópolis, ontem, por 3 x 2, e será o adversário do Paysandu ou do Rio Branco na próxima fase. Hoje o Amazonas recebe o Capital/TO e deve ser o adversário do Remo ou do Trem/AP.