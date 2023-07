Re-Pa a todo vapor e o Papão na porta do G8

Um jogão! Re-Pa na plenitude. Papão vitorioso com méritos, pelo resgate da raça bicolor. Um salto para bater na porta do G8, deixando o rival na zona do rebaixamento. Noite dos sonhos para os bicolores.

O Paysandu cresce muito para a reta decisiva, cujo próximo jogo será contra o CSA, domingo, na Curuzu lotada. Afinal, a pena dos portões fechados está suspensa até o julgamento do recurso do clube no STJD. A classificação fica desenhada para o Papão, enquanto o Leão entra na luta infernal contra rebaixamento, embora ainda tenha possibilidades matemáticas de avançar.

Embora derrotado, o Remo teve desempenho razoável. Mas, como se não bastasse a derrota, teve perdas para o jogo de Recife contra o Náutico: Muriqui, Diego Ivo e Claudinei por cartões amarelos. Pedro Vitor, lesionado, deve ser mais um.

Três mata-matas, até o acesso à Série C

Tuna e Águia estão garantidos no primeiro dos três mata-matas para o sonho do acesso à Série C/2024. As posições atuais golocariam a Tuna contra o Atlético Cearense e o Águia contra o Maranhão.

A última rodada da fase classificatória, no próximo fim de semana, vai dar a definição definitiva dos confrontos. O fato é que o campeonato muda não só de formato e de ambiente, mas também de dimensão. Pelo menos, os dois times paraenses chegam bem credenciados pelos próprios méritos.

BAIXINHAS

* Depois do Re-Pa de ontem, o Mangueirão só volta a ter futebol regional este ano se for em decisão de acesso no Campeonato Brasileiro. Mas deve ter Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, provavelmente já na estreia, em setembro, contra a Bolívia.

* Richard Franco mostrou quanto é incompreensível a sua exclusão do time do Remo. Ao entrar no Re-Pa, acrescentou competitividade com sua força e vibração. Tem o que falta a vários dos seus colegas.

* Matheus Nogueira, oito meses sem jogar, entrou no time do Paysandu como se viesse em plena continuidade. O goleiro teve larga participação nas vitórias sobre Amazonas e Remo.

* Venezuelano Robert Hernandez, que fracassou no Paysandu e no Amazonas, voltou para o país dele. Estreou no Carabobo. O zagueiro Genílson, também despachado pelo Papão, virou titular do ABC, na Série B.

* Rogério, atacante pífio no Remo, estreou no Operário de Várzea Grande/MT, na Série D, com dois gols na goleada de 9 x 0 no Real Ariquemes/RO. Meia Soares, outro dispensado pelo Leão Azul, está no Caxias/RS, também na Série D.

* Ex-bicolor Rithelly segue desempregado desde o desligamento do Papão. O volante dá sinais de desistência da carreira aos 32 anos, por conta das recorrentes lesões.

* Empregão é o do meia Laranjeira. Faz "turismo" em Belém como jogador do Remo, com salários pagos pelo Vasco, clube ao qual está vinculado. Em três meses, esteve em campo 45 minutos contra o São Bernardo e 14 contra o Amazonas.

* Artilheiros da Série D: Pablo Thomaz (Operário MT) 11 gols, Eronildo (Caxias/RS) 10, Marcelo Toscano (Portuguesa-RJ) 09. Paulo Rangel (Tuna) entre os que dividem a quarta posição com sete gols, cada.