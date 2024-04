Re-Pa: 0 a 0 rico em emoções

O Remo inverteu sua ordem de desempenho. Muito bem no primeiro tempo, por eficiência tática, e decrescente no segundo por razões físicas. O Paysandu "pulou uma fogueira" na primeira metade do jogo, mas reagiu e criou boas chances de gol. Foi um 0 a 0 rico em emoções. Só o esforçado Ribamar perdeu três grandes chances. Robinho também frustrou numa grande oportunidade.

A surpresa foi o rendimento tático do Remo, coordenado por Jáderson, o principal destaque em campo. Ao se lesionar logo aos cinco minutos do segundo tempo, Jáderson saiu e empobreceu o time azulino. O Papão, bem melhor fisicamente, se impôs nos últimos 20 minutos e forçou Marcelo Rangel a fazer milagre, principalmente num cabeceio de Nicolas. Tudo igual, então, para o reencontro na Copa Verde, quarta-feira (10). Domingo (7), o próximo capítulo da série vai ser pelo Parazão.

Ânimo e apreensão

Os mesmos sentimentos por diferentes motivos. Para a torcida azulina, ânimo pelo progresso tático e apreensão pelas condições físicas do time. Para a torcida bicolor, ânimo pela superioridade física e apreensão por ter visto o time ser superado no desempenho tático.

O problema do Papão pode ser resolvido com ajustes. O problema do Leão, para recuperar atletas de elevado desgaste, exige o tempo que não há.

BAIXINHAS

* Leão e Papão deveriam ter pedido adiamento dos Re-Pas da Copa Verde, tal como Cuiabá e Vila Nova na outra semifinal? Esse acúmulo de jogos é inevitável. E se agora é um problema, no período do campeonato brasileiro será ainda mais problemático. O que precisa ocorrer é uma atitude junto à CBF para ajustar o calendário.

* Volante João Ângelo e o atacante Guilherme Cachoeira já anunciados pelo Remo. Volante Carlos Maia e o meia Brendon já trabalhando no Paysandu, zagueiro Yeferson Quintana anunciado, meia Crystopher e o atacante Gabriel Santos em vias de contratação pelo Papão. À medida que o campeonato brasileiro se aproxima, nomes vão tendo vazão.

* Não é novidade que o ex-goleiro Paulo Victor, paraense, brilhou no Fluminense dos anos 80 e foi a uma Copa do Mundo (1986) com a Seleção Brasileira. Esta semana, Paulo Victor revelou ao colunista que estreou pelo Fluzão justamente em Belém, em 1981, com vitória de 4 x 0 sobre o Paysandu, pelo campeonato brasileiro.

* Paulo Victor nasceu em Belém, mas 20 dias depois a família já se mudou para Goiânia. No futebol ele construiu uma história grandiosa e voltou para Belém em 1992, contratado pelo Remo. No ano seguinte jogou pelo Paysandu. Ainda em Belém, virou comentarista esportivo de Rádio. Está com 66 anos e mora em Uberlândia/MG, onde trabalha na Secretaria Municipal de Esportes.

* Deivid Andrade, natural de São Domingos do Capim, é um goleiro que está se candidatando a fazer história de glórias no futebol. Depois de ser campeão pernambucano Sub-20 pelo Retrô, ele foi contratado pelo Palmeiras e já treina com o elenco principal. É avaliado como um goleiro de grande potencial.

* Lateral de volta ao Baenão. Wellington Silva, que em 2020/2021 fez 39 jogos e um gol pelo Leão, volta à casa azulina na abertura da Série C defendendo o Volta Redonda. Aos 35 anos, ele teve o contratado renovado por duas temporadas, depois de 71 jogos pelo Voltaço, desde 2022.

* Hoje, 10 horas, no Souza, Tuna x Santa Rosa, semifinal da Copa Grão-Pará, cujo campeão terá vaga na Copa do Brasil. Amanhã, 18 horas, em Marabá, Águia x São Francisco. Esses dois jogos já definem os finalistas da competição, que será decidida no domingo.

* Paysandu x Sport Recife, hoje, 16 horas, na Curuzu. É Copa do Brasil Sub-17. Jogo de volta na próxima quarta, valendo vaga na semifinal.