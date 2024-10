Quem se destacou nas contratações de Leão e Papão?

Dos 36 contratados do Paysandu e 35 do Remo nesta temporada, ninguém fez mais sucesso do que o azulino Jaderson, um jogador que chegou sem grandes expectativas, vindo do Tombense, cedido pelo Athletico Paranaense. No Papão, Esli Garcia teve seus momentos de destaque. No entanto, do lado bicolor, houve muitas oscilações no desempenho, e ninguém conseguiu manter uma regularidade em alto nível.

Marcelo Rangel, Lucas Maia, Pavani, Diogo Batista e Borasi também foram bons nomes na temporada. Além disso, uma ótima surpresa foi o desempenho do técnico azulino Rodrigo Santana. Contudo, essa temporada foi marcada por uma gastança excessiva, inclusive no Remo, que celebra o acesso. Já o Paysandu ainda busca a permanência na Série B para evitar prejuízos decorrentes de sua farra financeira.

Todos os atletas contratados em 2024:

Paysandu (36): Diogo Silva, Iago Hass, Léo Pereira, Michel Macedo, Bryan Borges, Keffel, Carlão, Quintana, Lucas Maia, Pedro Romano, Luan Freitas, Kelvin, Geferson, Matheus Trindade, Val Soares, Carlos Maia, Wesley Fraga, Leandro Vilela, Netinho, Gabriel Bispo, Biel, Chrystopher, Brendon, Leandro, Esli Garcia, Nicolas, Joel, Ruan Ribeiro, Jean Dias, Edinho, Paulinho Boia, Cazares, Yony González, Borasi, Hyuri, Gabriel Santos.

Remo (35): Marcelo Rangel, Léo Lang, Vitor Lube, Thallys, Vidal, Diogo Batista, Sheldon, Ícaro, Reniê, Bruno Bispo, Sávio, Ligger, Rafael Castro, Natan, Helder, Raimar, Daniel, Bruno Silva, Adson, João Afonso, Pavanni, Renato Alves, Jaderson, Matheus Anjos, Marco Antônio, Kevyn, Jonny Robert, Ribamar, Ytalo, Cachoeira, Rodrigo Alves, Silas, Echaporã, Camilo, Matheus Lucas.

BAIXINHAS

Até que ponto contratar jogadores com perfil de Série A é uma estratégia eficaz na Série B? Clubes como Goiás, Ceará e Coritiba estão discutindo essa questão, com base nas próprias decepções.

Executivos de futebol têm debatido a questão, e a percepção atual é que vale mais a pena apostar em jogadores de idade intermediária (até 26 anos), que tenham potencial e estejam em busca de visibilidade. Esses atletas costumam dar o máximo, ao contrário da maioria dos "medalhões".

O Paysandu, por exemplo, contabiliza prejuízos no custo-benefício de jogadores renomados, como Cazares, Yony González, Joel, Michel Macedo e alguns contratados no primeiro semestre, como Leandro, Hyuri e Geferson.

No elenco atual, Val Soares, Matheus Trindade, Keffel, Wesley Fraga e Pedro Romano são jogadores que não justificaram o investimento. Até o uruguaio Quintana tem uma performance questionável. Entre os remanescentes de 2023, Robinho também é um caso de rendimento abaixo do esperado.

Por outro lado, João Vieira, Borasi, Jaderson e Diogo Batista são bons exemplos de jogadores emergentes, baratos e dispostos a dar tudo para vencer. Boas descobertas dependem de um bom serviço de análise e captação. Esse é o caminho!

Quando perguntado sobre a busca por jogadores na Série A, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, foi direto. Ele afirmou que o clube contratará com base em critérios embasados no potencial físico, técnico, tático e emocional, independentemente da divisão em que o jogador esteja.

Hoje, às 11 horas, Operário x Paysandu. Vale a pena observar o perfil do Operário, que faz uma ótima campanha com um orçamento controlado e sem estrelas. É um time maduro, organizado e competitivo, de custo médio para a Série B. O Papão precisará jogar em sua plenitude para se sair bem nessa missão, em Ponta Grossa, cidade com mais de 370 mil habitantes, no interior do Paraná.